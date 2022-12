Het Belgische technologiebedrijf Nobi, een producent van slimme lampen, gaat in Antwerpen produceren in plaats van in China. Produceren in eigen land is veel goedkoper dan in China, argumenteert het bedrijf.

Nobi maakt lampen die valincidenten bij ouderen detecteren. Met artificiële intelligentie detecteert het apparaat wanneer de persoon valt, contacteert familie of de hulpdiensten en kan de deur openen voor hen. De start-up haalde begin dit jaar nog 13 miljoen euro kapitaal op.

Niet China, maar Aartselaar

Het bedrijf gaat vanaf 2023 de lampen - inclusief elektronica - assembleren in het Antwerpse Aartselaar. Het bedrijf ziet daarmee af van aanvankelijke plannen om in China te gaan produceren.

Nieuw rekenwerk toonde volgens het bedrijf aan dat produceren in Vlaanderen minstens 18 procent goedkoper is dan in China. Zo moeten op afgewerkte producten uit China hoge invoerrechten worden betaald, zijn er de kosten van het internationaal transport en is de aankoop van onderdelen bij derde partijen duurder dan eigen productie. Nieuwe productielijnen voor slimme lampen zijn bovendien erg efficiënt.

De loonkosten spelen minder een rol, klinkt het. 'Bij Nobi bestaat de productie voor 90 procent uit materiaalkosten en slechts voor 10 procent uit loonkosten', aldus CEO Roeland Pelgrim.

Privacy

Door in eigen land te produceren, moet het bedrijf zich naar eigen zeggen ook geen zorgen maken dat door productie in China de lampen niet meer kunnen worden verkocht in bijvoorbeeld de VS, waar men steeds voorzichtiger is met privacygevoelige technologie die wordt geproduceerd in China.

Een lokale productielijn zorgt ook voor meer flexibiliteit tussen de ontwikkelaars en de productie, klinkt het nog.

