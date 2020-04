InvestSuite haalt 2,1 miljoen euro vers kapitaal op om de sprong te maken van start-up naar een groeibedrijf. Het bedrijf helpt banken en pensioenfondsen te automatiseren.

Het Leuvense wealthtechbedrijf InvestSuite haalt 2,1 miljoen euro zaaikapitaal op bij het management, medewerkers, businessangels en de investeringsmaatschappij PMV. Bij de meeste van die investeerders haalde het bij zijn oprichting begin 2018 ook al eens 2 miljoen euro op. InvestSuite sloot eerder ook een lening van 1 miljoen euro af en het kreeg voor 800.000 euro Vlaamse en Europese subsidies. Dat maakt dat de start-up in nauwelijks twee jaar 6 miljoen euro heeft vergaard. Dat is veel naar Belgische normen. Het team bestaat uit bankiers, computerwetenschappers en designers. CEO en mede-oprichter Bart Vanhaeren was vroeger bestuurder van de zakenbank KBC Securities en CEO van Bolero, en hij richtte Bolero Crowdfunding op. Bij de opstart van InvestSuite haalde hij meteen geld op omdat hij de boot niet wilde missen op de snel veranderende markt van het vermogensbeheer. "Over vijf jaar zullen mensen niet meer zo snel naar een kantoor gaan om bijvoorbeeld in een fonds te beleggen. Dan moet je als bank een digitale aanpak hebben die dat mogelijk maakt. Misschien versnelt de coronapandemie die digitale race nog." In de wereld van de wealthtech staan de marges onder druk en zijn veel bedrijven bezig aan een inhaalrace", zegt Bart Vanhaeren. "De opkomst van trackers (passief beheerde aandelenfondsen die zo veel mogelijk een index volgen, nvdr) is fenomenaal. Uitblinken is voor beursgoeroes veel moeilijker geworden. Vroeger vond iemand als Warren Buffett interessante bedrijven om in te investeren door jaarverslagen uit te pluizen. Al die informatie is nu voor iedereen online toegankelijk." PMV ziet een versnelde digitalisering bij de banken, onder meer door de sterke regulering waaraan ze onderworpen zijn en door de druk op hun inkomsten. Volgens PMV opereert InvestSuite op het snijpunt van kennis over de bankwereld, computerwetenschappen, artificiële intelligentie en klantgericht design. PMV gelooft sterk in het ervaren team en zegt dat het techbedrijf "zeer goed geplaatst" is om een belangrijke speler te worden in de wereld van het vermogensbeheer.Het is voor vermogensbeheerders en privébanken moeilijker geworden winst te maken op klanten met portefeuilles tussen 100.000 en 1 miljoen euro, is het uitgangspunt van het bedrijf. "Veel banken hebben daar nog geen oplossing voor", zegt Wim Vanhaeren, de broer van Bart en chief product & creative officer bij InvestSuite. "Die mensen hebben wel een beetje geld, maar niet genoeg om hen persoonlijk te bedienen. Misschien is dat een van de redenen waarom er zoveel geld op spaarboekjes staat. Mensen hebben niet veel alternatieven. Fondsen kosten veel door de instap- en uitstapkosten." Een aantal jaren geleden werd verwacht dat particuliere klanten zouden overschakelen op roboadiviseurs, maar dat is niet gebeurd. "Vertrouwen is belangrijk bij sparen en beleggen. Dat werd vergeten. Banken en vermogensbeheerders maken het verschil met hun vertrouwensrelatie en hun bijkomende diensten", verklaart Bart Vanhaeren. InvestSuite speelt daarop in met - de bedrijfsnaam suggereert het al - een suite van softwarediensten, waarop de klant een abonnement kan nemen. Het eerste product dat het onder leiding van medeoprichter en wiskundig ingenieur Laurent Sorber ontwikkelde, is een roboadviseur. Een recent voorbeeld van zo'n product is Matti, de digitale beleggingsadviseur van KCB. Toen Bart Vanhaeren nog voor die bank werkte, stond hij mee aan de wieg ervan. InvestSuite kan zijn roboadviseur snel aanpassen aan de wensen van banken. "Zo hoeven ze er niet zelf meer drie jaar aan te bouwen", zegt hij. Ook pensioenfondsen en vermogensbeheerders zijn potentiële klanten. Het tweede product is de Portfolio Optimizer, om portfolio's kwantitatief samen te stellen. Self Investor is een laagdrempelig digitaal platform voor klanten die zelfstandig op de beurs willen beleggen. Het vierde product is de Storyteller, waarmee een bankier of vermogensbeheerder zijn klanten hun portefeuille beter kan doen begrijpen. "Die Storyteller is ons juweeltje. Dat bestond nog niet", zegt Bart Vanhaeren. "Hij vertelt het verhaal van de prestatie van je portefeuille, volledig gepersonaliseerd. Er zitten zeven algoritmes achter." InvestSuite trok meteen de wereld in. Nog voor het zijn eerste klant had en het eerste product helemaal af was, reisde Vanhaeren al de wereld rond. Twee jaar na de oprichting heeft de start-up, met hoofdkwartier in Leuven, juridische entiteiten in Polen, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en binnenkort ook Roemenië. Vanhaeren is goed geïntegreerd in fintechsteden als Kopenhagen en Luxemburg. "In twee jaar is ons team gegroeid naar twintig mensen. Dankzij het nieuwe kapitaal kunnen we groeien naar vijfentwintig", zegt Bart Vanhaeren. "We verkopen in meer dan tien landen. De meeste van onze klanten zijn gevestigd buiten België, waaronder een Deens pensioenfonds, een zakenbank in Brazilië en een retailbank in Dubai." InvestSuite zet ook in op partnerschappen met grote consultancybedrijven. Zo is het een businesspartner van PWC in Polen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het werkt ook samen met KPMG in Luxemburg. Dat nam InvestSuite vorig jaar op in zijn jaarlijkse top honderd van 's werelds meest innovatieve fintechbedrijven. Vanhaeren verklapt zijn omzet niet, maar hij wil in 2021 naar 1 miljoen euro recurrente inkomsten. Toen Bart Vanhaeren nog voor KBC werkte, schreef hij een boek voor start-ups die een groot bedrijf willen worden. Die theorie kan hij nu in praktijk brengen. InvestSuite heeft zijn eerste klanten, de producten zijn klaar en de markt is volgens de ondernemer rijp. InvestSuite moet zich nu bewijzen. Een van de belangrijkste lessen uit het boek van Vanhaeren is dat de financiering niet mag losstaan van de strategie van het bedrijf. Vanhaeren werkt met een heat map, een techniek waarbij hij met verschillende financieringsscenario's werkt, zodat hij steeds het overzicht behoudt van zijn financiële mogelijkheden en geld kan ophalen wanneer hij het nog niet nodig heeft."Zeker in deze onzekere tijden, veroorzaakt door het coronavirus, is een grote flexibiliteit noodzakelijk", legt Bart Vanhaeren uit. "De volgende investeringsrondes zullen ongetwijfeld moeilijker worden. Uiteraard heeft corona enkele zaken stilgelegd, vooral de eerste twee weken. Nu voelen we dat er weer meetings - virtuele dan - worden ingepland. Deze crisis heeft de behoefte aan digitale en mobiele oplossingen alleen maar groter gemaakt."