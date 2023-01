Cumul.io, de Leuvense specialist in embedded analytics, maakte vandaag zijn eerste grote kapitaalronde bekend. Het bedrijf haalt 10 miljoen euro op.

De nieuwe ronde wordt geleid door het Frans-Duitse fonds Hi Inov-Dentressangle. Ook het Franse Axeleo Capital, de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en Smartfin, het Belgische investeringsfonds van oprichters Jürgen Ingels en Bart Luyten, deden weer mee. Zij waren er in december 2020 ook al bij, toen Cumul.io in zijn laatste zaaironde 2,5 miljoen euro ophaalde.

De nieuwe ronde wordt geleid door het Frans-Duitse fonds Hi Inov-Dentressangle. Ook het Franse Axeleo Capital, de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en Smartfin, het Belgische investeringsfonds van oprichters Jürgen Ingels en Bart Luyten, deden weer mee. Zij waren er in december 2020 ook al bij, toen Cumul.io in zijn laatste zaaironde 2,5 miljoen euro ophaalde.CEO Karel Callens wil het verse geld gebruiken om het komende jaar het team te doen groeien van veertig naar zestig mensen en nieuwe product- en platformkenmerken toe te voegen. Het zeven jaar oude techbedrijf heeft kantoren in Leuven, Genk en New York. "We willen onze teams in Europa en de Verenigde Staten groter maken, zodat we naar een bredere adoptie kunnen gaan", legt hij uit. "Daarmee bedoel ik investeren in de sales en de marketing, maar ook in product- en platformfeatures om het werk van onze klanten nog eenvoudiger te maken."Cumul.io is een specialist in embedded analytics, wat betekent dat het zijn klanten inzichten in hun software geeft door data te visualiseren. Aan de hand van die inzichten kan een logistiek bedrijf bijvoorbeeld zijn routes veranderen of zijn voorraad aanvullen. De software kan worden gebruikt in tal van sectoren. Karel Callens benadrukt dat Cumul.io meer is dan een datavisualisatieplatform: "Je ziet inderdaad dashboards, maar we mikken erop embedded te zijn in andere softwareplatformen. We bieden bedrijven een bouwblok waarmee ze de verwachtingen en de noden van hun klanten beter kunnen inschatten."Callens is ambitieus. Hij wil dat Cumul.io in vijf jaar uitgroeit tot de leider in zijn niche. Daarvoor moet het ervoor zorgen dat het met zijn product een voorsprong houdt op de concurrentie en vooral in de VS meer naamsbekendheid kweekt. Harde omzetcijfers geeft Cumul.io niet, maar de CEO zegt wel dat de jaarlijkse recurrente inkomsten uit de licenties ondertussen hoger liggen dan het totaal aan durfkapitaal dat het bedrijf vóór deze ronde had verzameld. Dat zou dan meer dan 3,1 miljoen euro zijn: de ronde van 2,5 miljoen uit 2020 en eerder zaaigeld van de accelerator imec.istart (100.000 euro) en Smartfin (500.000 euro).Sinds de vorige ronde eind 2021 is de kapitaalmarkt voor techbedrijven grondig veranderd, omdat de economische barometer is omgeslagen. De waarderingen liggen lager, durfkapitaalfondsen zijn terughoudender en staan in een sterke positie. Hoe heeft Karel Callens dat beleefd toen hij naar geld zocht? "In 2022 was er een harde focus op kapitaalefficiëntie die er in 2021 nog niet was", zegt de CEO, die Cumul.io oprichtte met Haroen Vermylen en Thomas De Clerck. "Wij zijn altijd kapitaalefficiënt gegroeid. Er zijn maanden geweest dat we helemaal geen cash verbrandden. We hebben ons nooit in een positie bevonden dat we kapitaal móesten ophalen omdat we het dringend nodig hadden. We konden ons aan ons plan houden: we wilden eerst onze doelen halen om te tonen dat we konden internationaliseren."Cumul.io koos voor Hi Inov-Dentressangle als nieuwe investeerder omdat het fonds al bewezen heeft dat het SaaS-bedrijven (software as a service, abonnementen) in de bedrijvenmarkt kan helpen te groeien. "Bovendien is het een Europese investeerder met een zeer gelijklopende visie", zegt Karel Callens. "We leerden Hi Inov-Dentressangle kennen omdat een deel van zijn portfoliobedrijven onze software gebruikt." Volgens cijfers die Cumul.io citeert, zou de markt voor embedded analytics tegen 2026 wereldwijd groeien tot 95,78 miljard dollar.