De hostinggroep team.blue, in België beter bekend als Combell, neemt de Turkse sectorgenoot Natro over. Het bedrijf is een gelijkaardige verkoper van domeinnamen, webruimte voor websites en andere online diensten.

Er werden geen financiële details van de overname bekendgemaakt, behalve dat team.blue voor 100 procent eigenaar van de Turkse sectorgenoot wordt. Team.blue zou na de overname een omzet draaien van ruim 275 miljoen euro en ongeveer 1100 medewerkers tellen. Natro zelf heeft naar verluidt 120.000 klanten, waardoor het aantal klanten van team.blue stijgt tot twee miljoen over heel Europa.

Overnames en fusies

Jonas Dhaenens, CEO van team.blue, verwezenlijkte de voorbije twintig jaar al meer dan zestig overnames en fusies. In 1999 begon hij samen met Frederik Poelman vanop de schoolbanken domeinnamen te verkopen. Twintig jaar later is het bedrijf een van de grootste Europese spelers in de hostingmarkt. Vorig jaar sloeg Dhaenens zijn grootste slag ooit. In juni 2019 fuseerde Combell met het Nederlandse TransIP. De nieuwe groep ging verder onder team.blue met Dhaenens als CEO. Team.blue kreeg toen een waardering van meer dan een miljard dollar opgekleefd. In september volgde dan de overname van Register Group, waarbij het bedrijf een sterke positie opbouwde in Zuid-Europa. Combell was al een van de marktleiders in België, Nederland, Denemarken en Zwitserland.

Groeimarkt

De overnames van Dhaenens lijken op een spelletje Risk, waarbij hij doelbewust eerst in kleinere Europese markten marktleider wil worden. Hoewel Turkije een vrij grote markt is, wou Dhaenens er snel voet aan wal krijgen. 'Turkije is een enorm interessante groeimarkt, waar de helft van de bevolking jonger is dan dertig jaar. Dit worden de ondernemers van de toekomst. We willen hen in staat stellen om een digitale business uit de grond te stampen via onze tools. Turkije telt nu al meer dan twee miljoen bedrijven', aldus Dhaenens.

'We waren nog volop bezig met de integratie van Combell, TransIP en Register, maar die integratie zit volledig op schema want het waren al zeer geoliede machines op zich. We nemen nu onze tijd om de zaken integreren die zinvol zijn. We hebben ondertussen een ervaren managementteam dat er ook op voorzien is om extra geografische regio's toe te voegen en de 'best practices' over de hele groep te verspreiden. We gaan voor sterke lokale merken, maar op de achtergrond maken we gebruik van steeds meer dezelfde platformen om zo schaalvoordelen te creëren en de organische groei te bevorderen', verduidelijkt Dhaenens.

Coronacrisis

De overname van de Turkse sectorgenoot gebeurt tegen de achtergrond van de coronacrisis. Combell beschikt intussen over meer dan duizend medewerkers verspreid over tien landen, maar de voorbije maanden verliepen relatief vlot. 'We mogen van geluk spreken dat we in de IT over allerhande technologie beschikken om de business verder te laten draaien. Enkele kantoren zijn ondertussen opnieuw aan het opstarten, maar de meeste medewerkers werken nog steeds van thuis', zegt Dhaenens.

'Tijdens de lockdown hebben we een toename gezien van nieuwe klanten, terwijl bestaande klanten extra capaciteit afnamen. De voorbije maanden speelden webshops, videoconferencing en andere tools om samen te werken een cruciale rol die de economische motor verder hebben doen draaien. Ik zie team.blue als een nutsbedrijf met verschillende digitale oplossingen om bedrijven en ondernemers te helpen. Op middellange termijn verwacht ik door de crisis een blijvende groei in de digitalisering bij kmo's (de doelgroep van team.blue, nvdr.). Hostingbedrijven zoals die van ons blijven daar een belangrijke rol in spelen', besluit Dhaenens.

