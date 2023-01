Het maritieme onderzoekscentrum Xeneta stelt een sterke toename vast van het aantal geannuleerde afvaarten bij gebrek aan voldoende lading. Terwijl de voorraden begin januari normaal gezien groeien door het nakende Chinese Nieuwjaar. De dalende wereldhandel is een gevolg van minder vraag aan de kant van de consumenten.

Het jaar start slecht voor de rederijen. Het maritieme onderzoekscentrum Xeneta uit Noorwegen stelt een sterke toename vast van het aantal geannuleerde afvaarten bij een gebrek aan voldoende lading. In dat geval moeten de containers langer dan gepland op de kade blijven liggen tot het volgende schip van de rederij ze oppikt.

Die praktijk wordt in het vakjargon een blanked sailing genoemd. Hij is vrij algemeen en een manier om de vrachten te optimaliseren. Een piek van blanked sailings wijst echter op een sterk gedaalde vraag naar zeevrachtvervoer en is een teken van een verzwakte vraag naar goederen, meestal een gevolg van een slecht draaiende economie.

Chinees Nieuwjaar

Normaal gezien is er in de aanloop van het Chinese Nieuwjaar (22 januari) een sterke toename van het internationale vrachtverkeer. Het bedrijf uit Oslo, dat de wereldwijd de vrachttarieven en -capaciteit analyseert, meldt echter dat vier weken voor de start van het Jaar van het Konijn de vervoerders op de Europees-Aziatische route 226.000 TEU hebben geannuleerd (TEU is het equivalent van een 20 voetcontainer). Dat is een stijging van 715 procent tegenover het laatste pandemievrije jaar 2019. Op de Amerikaans-Aziatische scheepvaartroute was er een gelijkaardige evolutie.

"Dat toont de lage vraag naar capaciteit aan die de industrie momenteel in haar greep houdt", verklaart Peter Sand, hoofdanalist van Xeneta, aan het in maritieme zaken gespecialiseerde AllAboutShipping. "In een normaal jaar zien we erg weinig geannuleerde afvaarten in de aanloop naar deze belangrijke Chinese feestdag, omdat de vervoerders hun voorraden opbouwen. Dit is dus een zorgwekkende ontwikkeling voor de rederijen en zonder twijfel een slecht voorteken voor wat hen voor de rest van het jaar te wachten staat. Deze cijfers kunnen nog verslechteren in de aanloop naar 22 januari en later, als de rederijen hun aanbod verder beperken als gevolg van een verwachte daling van de Chinese industriële productie."

Het aantal afvaarten dat momenteel wordt geannuleerd, ligt wel dubbel zo hoog als in 2022. Dat was echter een uitzonderlijke periode door de sterke verstoring van de logistieke ketens, de congestie op de kaaien en de voortdurende bijsturing van de vaartschema's. Sand: "Dit jaar is het anders. Nu is er duidelijk sprake van een krimpende vraag, wat ook blijkt uit de dalende vrachttarieven. Conclusie: er is weinig nieuwjaarsvreugde aan de horizon voor de industrie."

