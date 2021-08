De taliban zullen geen toegang hebben tot de monetaire reserves van de centrale bank die zich in de Verenigde Staten bevinden. Dat heeft de Amerikaanse regering maandag gemeld. Het grootste deel van de Afghaanse fondsen bevinden zich in het buitenland.

"De activa van de centrale bank die de Afghaanse overheid bezit in de Verenigde Staten zullen niet ter beschikking worden gesteld van de taliban", aldus een verantwoordelijke. Het grootste deel van de monetaire reserves van de Afghaanse centrale bank wordt niet in Afghanistan bewaard, meldt een bron dicht bij het dossier nog. Het is wel niet duidelijk hoeveel geld wordt bewaard in de VS.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds bezat de Afghaanse centrale bank eind april 9,4 miljard dollar bruto aan reserves.

De taliban hebben zondagavond de overwinning uitgeroepen in het presidentieel paleis van Kaboel, nadat president Ashraf Ghani naar het buitenland was gevlucht. Duizenden mensen proberen via de luchthaven van Kaboel het land te ontvluchten.

Lees ook: Waarom het Afghaanse leger zo snel ineenzakte

"De activa van de centrale bank die de Afghaanse overheid bezit in de Verenigde Staten zullen niet ter beschikking worden gesteld van de taliban", aldus een verantwoordelijke. Het grootste deel van de monetaire reserves van de Afghaanse centrale bank wordt niet in Afghanistan bewaard, meldt een bron dicht bij het dossier nog. Het is wel niet duidelijk hoeveel geld wordt bewaard in de VS. Volgens het Internationaal Monetair Fonds bezat de Afghaanse centrale bank eind april 9,4 miljard dollar bruto aan reserves. De taliban hebben zondagavond de overwinning uitgeroepen in het presidentieel paleis van Kaboel, nadat president Ashraf Ghani naar het buitenland was gevlucht. Duizenden mensen proberen via de luchthaven van Kaboel het land te ontvluchten.