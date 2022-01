De Gentse start-up Taito lanceert een stabielere e-step.

Wat is de Taito?

"De Taito is met zijn drie wielen en zijn innovatieve veringsysteem veel stabieler en minder onderhevig aan trillingen dan de gewone e-step", zegt Jules Dobbelaere, een van de oprichters van de gelijknamige Gentse start-up. "Hij wordt hoofdzakelijk geproduceerd en geassembleerd in België. Bovendien is hij volledig modulair opgebouwd en dus snel te repareren door een gecertifieerde partner in de buurt van de gebruiker."

Wie zijn de oprichters?

"Taito werd op 1 oktober 2020 opgericht door Nathan De Baets, François Desmet en Jules Dobbelaere. Nathan en François zijn industrieel ingenieurs met een passie voor mechanische innovatie en minimalistisch design. Zij focussen op de technische ontwikkeling. Jules is handelsingenieur en ontfermt zich over het financiële, strategische en commerciële deel."

Hoe is het bedrijf gefinancierd?

"Het zaaikapitaal bestond uit eigen middelen en extern kapitaal via subsidies, crowdlending en businessangels. Die businessangels denken heel erg mee. Taito werd bovendien opgenomen in drie incubatorprogramma's: het internationale SCE in München, Start it @KBC en Expedition Do! van de UGent. Voor 2022 plannen we een nieuwe serie A-kapitaalronde om onze groeiambitie te financieren."

Wat is de ambitie?

"Een recent onderzoek van McKinsey & Company wijst op de belangstelling voor kwalitatieve e-steps. Met onze nakende lancering in België beogen we dit jaar dan ook een omzet van 250.000 euro te halen. We mikken op iedereen die behoefte heeft aan een comfortabel alternatief voor de first and last miles, maar evengoed op de doorgewinterde stepgebruiker. Tegen eind 2023 willen we verkooppunten hebben in de grootste Europese steden, en in 2025 trekken we naar Amerika."

"De Taito is met zijn drie wielen en zijn innovatieve veringsysteem veel stabieler en minder onderhevig aan trillingen dan de gewone e-step", zegt Jules Dobbelaere, een van de oprichters van de gelijknamige Gentse start-up. "Hij wordt hoofdzakelijk geproduceerd en geassembleerd in België. Bovendien is hij volledig modulair opgebouwd en dus snel te repareren door een gecertifieerde partner in de buurt van de gebruiker." "Taito werd op 1 oktober 2020 opgericht door Nathan De Baets, François Desmet en Jules Dobbelaere. Nathan en François zijn industrieel ingenieurs met een passie voor mechanische innovatie en minimalistisch design. Zij focussen op de technische ontwikkeling. Jules is handelsingenieur en ontfermt zich over het financiële, strategische en commerciële deel.""Het zaaikapitaal bestond uit eigen middelen en extern kapitaal via subsidies, crowdlending en businessangels. Die businessangels denken heel erg mee. Taito werd bovendien opgenomen in drie incubatorprogramma's: het internationale SCE in München, Start it @KBC en Expedition Do! van de UGent. Voor 2022 plannen we een nieuwe serie A-kapitaalronde om onze groeiambitie te financieren." "Een recent onderzoek van McKinsey & Company wijst op de belangstelling voor kwalitatieve e-steps. Met onze nakende lancering in België beogen we dit jaar dan ook een omzet van 250.000 euro te halen. We mikken op iedereen die behoefte heeft aan een comfortabel alternatief voor de first and last miles, maar evengoed op de doorgewinterde stepgebruiker. Tegen eind 2023 willen we verkooppunten hebben in de grootste Europese steden, en in 2025 trekken we naar Amerika."