De Amerikaanse tabaksgigant Philip Morris is erin geslaagd om bijna 75 procent van het kapitaal van het Britse farmabedrijf Vectura te verwerven, zo maakte het donderdag bekend in een persbericht. De overname is erg controversieel, want Vectura maakt ook medische inhalatoren voor longpatiënten.

Philip Morris zegt dat het deze week de goedkeuring voor de overname heeft gekregen 'van alle autoriteiten'. Het bezit nu officieel 74,77 procent van het kapitaal van Vectura. De overname moet volgens de tabaksgigant 'een sleutelrol spelen in zijn strategie 'Beyond nicotine'', luidt het in het persbericht. Philip Morris houdt ernstig rekening dat sigaretten binnen afzienbare tijd worden verbannen en investeert daarom steeds meer in rookvrije producten. Die maken nu al een kwart van zijn omzet uit en zouden tegen 2025 minstens 1 miljard dollar moeten vertegenwoordigen.

Het overnamebod van Philip Morris, dat Vectura waardeert op 1 miljard pond, loopt nog tot eind deze maand. De groep roept aandeelhouders die nog stukken in hun bezit hebben op, die te verkopen.

De overname van het Britse farmabedrijf is erg controversieel. Een 20-tal gezondheidsorganisaties hadden gevraagd om de overname te verbieden. De British Lung Foundation verweet de bestuurders van Vectura te kiezen voor het grote geld en financiële winst op korte termijn. Het farmabedrijf zelf zegt te hebben gekozen voor Philip Morris omdat het zo meent te kunnen profiteren van aanzienlijke financiële middelen. Maar de vrees bestaat nu dat het farmabedrijf geen toegang meer zal hebben tot bepaalde onderzoeksnetwerken. Daarnaast vreest men ook voor de invloed van een tabaksbedrijf op het gezondheidsbeleid in het Verenigd Koninkrijk.

