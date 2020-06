Swissport België, actief op Brussels Airport, vraagt het faillissement aan voor zijn grondafhandelingsdiensten en schoonmaakactiviteiten. 1.469 banen staan op de tocht.

In een mededeling verwijst het bedrijf naar 'de wereldwijde instorting van de markt, als gevolg van de coronapandemie'. Die staat de uitvoering van de herstelmaatregelen die het noodlijdende bedrijf al voor de crisis uitwerkte, in de weg.

'Er werd een transformatieplan uitgetekend dat inspeelde op een geleidelijke heropstart van de wereldwijde luchtvaart, maar dit bleek financieel niet haalbaar', meldt het bedrijf, dat Brussels Airlines als belangrijke klant heeft.

De afzonderlijke luchtvrachtdiensten van Swissport op de luchthavens van Brussel en Luik zijn niet betrokken in het faillissement. Bij Swissport Cargo Services in België werken 467 mensen.

In een mededeling verwijst het bedrijf naar 'de wereldwijde instorting van de markt, als gevolg van de coronapandemie'. Die staat de uitvoering van de herstelmaatregelen die het noodlijdende bedrijf al voor de crisis uitwerkte, in de weg. 'Er werd een transformatieplan uitgetekend dat inspeelde op een geleidelijke heropstart van de wereldwijde luchtvaart, maar dit bleek financieel niet haalbaar', meldt het bedrijf, dat Brussels Airlines als belangrijke klant heeft. De afzonderlijke luchtvrachtdiensten van Swissport op de luchthavens van Brussel en Luik zijn niet betrokken in het faillissement. Bij Swissport Cargo Services in België werken 467 mensen.