De Nederlandse fietsverhuurder E-bike to go zet de stap naar België. Nog deze maand zal het in Antwerpen, Brussel en Gent e-bikes aanbieden via een all-in-abonnementsformule van 109 euro per maand. Dat is een stuk duurder dan concurrent Swapfiets, die elektrische fietsen levert voor 75 euro per maand.

E-bike to go is naar eigen zeggen de grootste aanbieder van e-bike-abonnementen in Nederland. Het bedrijf bestaat al vijf jaar en is actief in zes Nederlandse steden. Dit jaar groeide het door van 1.900 naar 4.500 e-bikes, onder meer door een grote vraag onder fietskoeriers.

Vorig jaar draaide de onderneming voor het eerst break-even, dit jaar zal er volgens oprichter Jelle Visser 'een hele goede winst' zijn. 'Al het geld dat we verdienen, stoppen we in nieuwe fietsen', zegt Visser.

En die fietsen wil hij nu ook buiten Nederland aan de man brengen. 'De acceptatie en penetratie van e-bikes is in België nog groter dan in Nederland. We zien dus een enorm potentieel.'

Hij verwacht tegen eind volgend jaar al ongeveer 4.000 à 5.000 Belgische klanten gevonden te hebben. Na Antwerpen, Brussel en Gent wil E-bike to go ook in Luik van start gaan. Als het klantenbestand voldoende groot is, plant Visser in Antwerpen een fysieke servicewinkel te openen. 'En als we vervolgens boven 2.000 à 2.500 uitkomen, zullen we ook een distributiecentrum openen in België. Dat is voor ons heel interessant omdat we ook al aanvragen hebben uit Parijs, bijvoorbeeld van fietskoerierbedrijven. Die kunnen we niet bedienen vanuit Amsterdam, maar vanuit België is het wel goed te doen.'

