Sundo is een advocaat voor de volksgezondheid. Met zijn SMOTspot, een intelligente versie van de tube zonnecrème, wil het jonge bedrijf het publiek bewust maken van huidkankerpreventie.

De SMOTspot, 's werelds eerste slimme zonnecrèmedispenser, is gratis en werkt automatisch. Het apparaat wordt gevoed door een klein zonnepaneel, is vandaalbestendig, en biedt CE-gecertificeerde, parabeenvrije, hypoallergene en waterbestendige zonnecrème met een factor van 30 of 50. De automaat is verbonden met het internet en registreert permanent het crèmeverbruik en levert relevante gegevens voor onderzoek. De ontwerper van het atypische voorwerp van openbaar nut, het jonge bedrijf Sundo uit Kortrijk, wil zich niet beperken tot een vernieuwend product, maar de mensen ook op andere gedachten brengen over de preventie van huidkanker.

Die vorm van kanker, die wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan UV-straling, is de meest voorkomende ter wereld. In ons land treft de ziekte één op de vijf mensen. Dat maakt het tot een probleem voor de volksgezondheid en vereist grootschalige preventie. "Het is bewezen dat preventie van huidkanker in België een positief resultaat heeft. De vermindering van die kanker maakt dat minder mensen de arbeidsmarkt verlaten en verlaagt de kosten van hun re-integratie. Voor elke euro die in huidkankerpreventie wordt geïnvesteerd, besparen we 3,6 euro aan toekomstige kosten", betoogt Jacob Leysen, medeoprichter van Sundo, verwijzend naar een studie van de UGent.

Slimme marketing

Samen met zijn partners, de Stichting tegen Kanker en AG Insurance, richt Sundo zich op industriële en institutionele klanten, zoals commerciële bedrijven, overheden en cosmeticamerken. De slimme automaat is ook een intelligent reclamemiddel. "Onze klanten profiteren van een positieve merkbekendheid. Het is een vorm van out-of-home-marketing met een grotere impact dan reclameborden", zegt Jacob Leysen.

Een werkgever kan bijvoorbeeld een automaat installeren, zodat zijn werknemers tijdens de lunch van de zon kunnen genieten. Of een kustplaats kan er eentje op de dijk plaatsen of een zomerfestival bij zijn podia. "UV-bescherming is niet alleen belangrijk wanneer we op vakantie zijn, het is elke dag belangrijk wanneer de UV-index een bepaald niveau bereikt", zegt de Sundo-medeoprichter.

Het Vlaamse bedrijf past ook in een circulaire economie. Terwijl de cosmetica-industrie enorme hoeveelheden plastic gebruikt voor staaltjes die maar één keer kunnen worden gebruikt, bereikt Sundo duizend consumenten met 10 gram plastic. Daarenboven verhuurt het zijn zonnecrème-automaten.

Patronen ontdekken

Met de gebruiksgegevens, die zijn geanonimiseerd, hoopt het bedrijf patronen in zonbeschermingsgedrag te ontdekken om in de toekomst een nog grotere impact te bereiken. "Ons doel is de boodschap van UV-bescherming aan zo veel mogelijk mensen over te brengen. Het is voor ons heel belangrijk dat gebruikers nooit betalen voor zonnecrème. We zijn geen automaat, we zijn een boodschapper", besluit Jacob Leysen.

