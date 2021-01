De Franse afval- en waterzuiveringsreus Suez heeft een bod op zak van de investeerders Ardian en Global Infrastructure Partners. Ze bieden 18 euro per aandeel, of evenveel als wat de Franse concurrent en sectorgenoot Veolia eerder bood. Het bod heeft een waarde van 13,7 miljard euro.

Het gaat om de nieuwste wending in de strijd tussen Veolia en Suez. Veolia kocht na een pak tegenstrubbeling vorig jaar een belang van 29,9 procent in Suez over van energiereus Engie. Eerder deze maand communiceerde Veolia vervolgens een overnamebod van 18 euro per aandeel Suez.

Suez krijgt nu de steun van de twee investeringsfondsen om Veolia de wacht aan te zeggen. Met een bod van 18 euro per aandeel evenaren ze het bod van de concurrent.

Veolia repliceerde al niet zinnens te zijn om de 29,9 procent te verkopen. Het bedrijf herhaalt dat CEO Antoine Frerot bereid is het gesprek aan te gaan over Veolia's plannen met Suez.

De raad van bestuur van Suez daarentegen steunt unaniem de plannen van Ardian en Global Infrastructure Partners. Volgens de CEO van Suez, Bertrand Camus, zal het nieuwe bod de tewerkstelling behouden, alsook voldoende concurrentie op de Franse markt garanderen. Het kapitaal van het bedrijf zou ook opengesteld worden voor andere investeerders. De aandeelhouders moeten de plannen verwelkomen, want de situatie met Veolia is 'geblokkeerd'.

