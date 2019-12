Comics Station Antwerp, het themapark rond stripfiguren in het station Antwerpen-Centraal, heeft in de Plopsa Group een overnemer gevonden.

Dat heeft Plopsa Group, een afdeling van Studio 10, maandagavond bekendgemaakt. Het bedrijf wil naar eigen zeggen de komende jaren 5 miljoen euro in het belevingspark investeren.

Comics Station is momenteel gesloten en zal pas tegen de paasvakantie opnieuw de deuren openen en dat onder een nieuwe, nog bekend te maken naam.

De huidige aandeelhouders, Standaard Uitgeverij, PMV en Vermec, waren al enkele maanden op zoek naar nieuwe partners voor het pretpark, maar uiteindelijk werd voor een volledige verkoop gekozen.

'We zijn niet over één nacht ijs gegaan. De voorbije weken en maanden hebben we de tijd genomen om met alle betrokkenen te praten en een evaluatie te maken', aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa Group.

Plopsa Group sluit ook een nieuwe overeenkomst met Standaard Uitgeverij rond de stripfiguren van SU in het park. Bepaalde thema's blijven, andere zullen verdwijnen en plaats maken voor Studio 100-content. Vanaf de paasvakantie zal er dagelijks een Bumba Show te zien zijn, luidt het in het persbericht.