Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) schakelt de expertise van mediabedrijf Studio 100 in voor z'n campagne rond de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. 'We hebben straffe mensen in huis die niet alleen voor ons ten dienste staan maar ook voor andere merken of partners', zegt Inge Moerenhout, commercieel directeur licenties van Studio 100.

Het bedrijf transformeerde de afgelopen decennia van een puur productiehuis naar ook een licentiebeheerder, onder meer voor producten zoals K3-kinderkleding of Bumbaworst. Die knowhow wil het bedrijf nu meer en meer gaan inzetten voor andere partijen, zoals nu dus ook onze Belgische atleten.

Studio 100 is al jaren bekend van z'n figuren zoals Kabouter Plop, K3 of Mega Mindy. Wat het grote publiek veel minder weet, is dat het bedrijf ondertussen een enorm marketing- en licentieapparaat uitbouwde om z'n producties de wereld in te sturen en te valoriseren via merchandising. Die machine zet het de laatste jaren steeds vaker in voor derden - zoals nu dus ook het BOIC. De kennis, kunde en contacten die het jarenlang opbouwde, blijken het perfecte platform om andere merken op te lanceren.

De waaier aan merchandiseproducten die Studio 100 de laatste jaren aan de man bracht, is zacht uitgedrukt indrukwekkend: van Bumba-worst tot K3-kinderkleding, maar ook de klassieke knuffels, pennenzakken, boeken of strips ontbreken niet.

De contacten bij de producenten van die spullen, onder meer Standaard Uitgeverij of voedingsproducent Ter Beke, komen handig van pas. Studio 100 wil een one-stop shop zijn. Op één plaats kan het z'n klanten een waslijst aan mogelijke producten voorleggen. En voor Studio 100, initieel een productiehuis, hoort daar natuurlijk ook audio- en videocontent bij, van het interne productiehuis.

Want het bedrijf wil in die B2B-markt groeien. Die diversificatie moet Studio 100 robuuster maken. Exacte cijfers geeft het bedrijf niet, maar het wil z'n activiteiten in de markt voor licenties drastisch opschroeven. Door zowel design - via stijlgidsen - alsook de marketingafdeling grotendeels terug te laten vallen op het personeel dat het voor z'n eigen producties inzet, kan dat zo goed als onmiddellijk én efficient.

Met het BOIC haalt het bedrijf een erg bekende klant binnen. Waar de mondiale ambities van het bedrijf liggen voor de nevenactiviteiten (n.v.d.r. Studio 100 is wereldwijd actief, o.a. op de Noord-Amerikaanse markt) is vooralsnog niet duidelijk.

Inge Moerenhout: 'Zowel voor Publishing en Toys hebben we een eigen merchandising-departement dat de knowhow en de expertise heeft om kwaliteitsvolle merchandise en licentie op de markt te brengen. We hebben ook een licentieteam dat met externe partners van A tot Z de distributie en marketing doet. Daardoor hebben we wereldwijd 4.000 producten in de winkelschappen.'

De shift in focus op content die niet alleen voor kinderen, maar ook volwassenen interessant is, is er niet van de ene op de andere dag gekomen. Met grote producties zoals 'Daens' en '14-18' bewees het eerder al z'n doelpubliek te kunnen vergroten. Ook daar speelt diversificatie een rol: niet alleen wat betreft de leeftijd van het doelpubliek, maar ook wat betreft medium: musical. De verbreding van het portfolio van Studio 100 speelt zich duidelijk af op meerdere fronten.

Of er olympische drinkbussen, muismatten, sleutelhangers of ontbijtworst komt, is evenmin duidelijk. De gesprekken daar lopen momenteel volop. Studio 100 heef nu al een stijlgids klaar voor mogelijke partners en zal de licenties beheren van 24 sporters, zoals onder meer Emma Meesseman of Noor Vidts. Volgens het bedrijf is een samenwerking met eigen figuurtjes zoals Mega Mindy of Samson mogelijk, maar dat is volgens het bedrijf nu 'niet prioritair'.

