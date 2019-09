Studie meet de digitale slagkracht van Belgische banken: Belfius en KBC maken het nieuwkomers moeilijk

Patrick Claerhout redacteur bij Trends

De Belgische grootbanken Belfius en KBC scoren digitaal even goed als de nieuwe spelers N26 en Revolut. Die zijn dan ook minder succesvol in ons land dan in andere landen. Dat blijkt uit een studie van D-Rating.

Het Franse agentschap D-Rating publiceerde zopas de tweede editie van zijn onderzoek naar het digitale aanbod van de retailbanken die in België actief zijn. Daartoe analyseerde het de prestaties van 14 banken op basis van 420 indicatoren die het niveau van digitalisering, de doeltreffendheid van de digitale communicatiekanalen, en de prestaties van de klantentrajecten meten.

