De markt voor vleesvervangers zou binnen 10 jaar in potentie goed zijn voor 140 miljard dollar. Volgens een studie van de Britse bank Barclays kan de omzet van onder meer bonenburgers, vegaschnitzels en andere vlees-alternatieven dat bedrag binnen tien jaar aantikken, meldt de zakenkrant Financial Times. In dat geval nemen vleesvervangers 10 procent van de wereldwijde vleesmarkt in beslag.

Volgens Barclays zal de vleesconsumptie de komende jaren stijgen, vooral doordat mensen in groeilanden meer te besteden hebben. Tegelijk zullen vleesvervangers aan marktaandeel winnen. Momenteel vertegenwoordigen vega-varianten nog geen procent van de vleesmarkt. Dat steeds meer mensen bewust minder of juist geen vlees meer eten, hangt samen met de hoge uitstoot van broeikasgassen bij de productie van vlees en de zorgen om het dierenwelzijn. Ook is er de associatie tussen vlees en gezondheid, die consumenten voorzichtig maakt. Dat er muziek zit in vleesvervangers zien ook verschillende grote voedingsmiddelen- en vleesbedrijven als Nestlé, Tyson Foods en Maple Foods, die meer en meer in de sector vleesvervangers stappen. Voorts zijn volgens Barclays restaurants en fastfoodketens in potentie grote verkopers van vleesalternatieven.

Barclays wijst er verder op dat niet alle vleesvervangers zo gezond zijn als wordt beweerd. Om qua smaak en structuur in de buurt te komen van vlees worden aan veel vega-producten de nodige smaakversterkers of hulpstoffen toegevoegd.

De bank wijst in zijn berekeningen ook op de recente marktontwikkelingen van andere nieuwe producten zoals 'plantaardige zuivel' en craft bier. Zo is 'plantaardige zuivel' inmiddels goed voor 13 procent van de zuivelmarkt, aldus Barclays. Craft bier, ambachtelijk bier dat veelal door kleine lokale brouwerijen wordt gebrouwen, heeft volgens de bank in relatief korte tijd zo'n 12 procent van de biermarkt veroverd.