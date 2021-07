Barco heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een sterke groei van de bestellingen genoteerd. Aan het einde van het eerste semester bereikte het orderboek een recordniveau van 391 miljoen euro. De conversie van bestellingen naar omzet werd evenwel gehinderd door 'aanhoudende pandemiegerelateerde beperkingen en in mindere mate door componententekorten'.

De omzet voor de eerste jaarhelft kwam uit op 366 miljoen euro, 10 procent lager dan tijdens het eerste semester van 2020. De winst voor de aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en afboekingen (EBITDA) bedroeg 27,5 miljoen euro, of 7,5 procent van de omzet, tegenover 10 procent voor de eerste helft van vorig jaar en 3,5 procent voor de tweede helft van vorig jaar. 'Ik ben verheugd om te zien dat de vraag in onze eindmarkten en onze solide concurrentiepositie zich vertalen in een stevige toename van de bestellingen en een uitzonderlijk orderboekniveau in de eerste jaarhelft', zegt CEO Jan De Witte. 'De omzet loopt nog wat achter op de bestellingen, en dit als gevolg van een ongelijk herstel van de economische activiteit in combinatie met complicaties in de toelevering. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat Barco gestage verbeteringen zal blijven boeken naarmate de markten verder herstellen en de heropening van kantoren versnelt. We nemen daarbij mee dat toeleveringsproblemen deze groeiversnelling wat kunnen temperen.' Uitgaande van een verder herstel van de economische activiteit en het versnellen van conversie van orders naar omzet heeft het management er vertrouwen in dat de verkoop voor het jaar een 'duidelijke stijging' zal laten zien ten opzichte van vorig jaar, met een EBITDA-marge voor het volledige jaar die hoger is dan de EBITDA-marge van het eerste semester. Beleggers reageerden slecht op de resultaten. Omstreeks 11 uur noteerde het aandeel Barco met meer dan 13 procent verlies op de beurs van Brussel.Voor CEO Jan De Witte was het de laatste keer dat hij de cijfers van Barco voorstelde. Het bedrijf maakte vrijdag bekend dat De Witte eind augustus stopt als CEO, een functie die hij sinds 2016 vervult. In zijn plaats komen twee co-CEO's: huidig voorzitter Charles Beauduin (vanaf 1 september) en An Steegen (vanaf 1 oktober). Zij is nu nog technologisch directeur (Chief Technology Officer) bij materiaaltechnologiebedrijf Umicore. 'De belangrijkste uitdaging en ook de grootste opportuniteit voor Barco zijn om onderzoek en ontwikkeling, en innovatie te versnellen', zo zei Beauduin. Hij wil samen met Steegen onder meer de internationalisering van Barco versnellen. 'Groei is de grootste uitdaging. Maar die kan je volgens ons niet kopen, we moeten die zelf verwezenlijken door te investeren in technologie, mensen en radicale innovatie.' De co-CEO's zullen hun toekomstplannen binnen enkele maanden uit de doeken doen. Beauduin liet nog weten dat hij volop co-CEO wil zijn van Barco, en dat hij dan ook zijn functie als CEO van textielmachineproducent Vandewiele zal neerleggen. Wie hem daar opvolgt, zal binnenkort bekendgemaakt worden. Beauduin blijft er wel voorzitter.