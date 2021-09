BNP Paribas Fortis heeft in het eerste halfjaar een onderliggende nettowinst van 1,143 miljard euro behaald, goed voor een stijging met 38,1 procent op een jaar tijd.

De grootste bank van het land counterde de lagere rente-inkomsten uit het retailbankieren met hogere commissie-inkomsten en efficiëntiewinst, klinkt het vrijdag in het resultatenbericht. De bank wil zowat 475 miljoen euro interimdividend uitkeren.

Onderaan de tabellen staat een nog hogere winstsprong: +42,1 procent. Onderliggend wordt dat enkele procentpunten minder, vooral door het effect van de devaluatie van de Turkse lira. De Belgische dochter van de Franse grootbank BNP Paribas heeft immers ook activiteiten in Turkije. De bank spreekt van "sterke resultaten".

De inkomsten stegen met 6,7 procent, opnieuw onderliggend, tot 4,149 miljard euro. De inkomsten in ons land gingen er met 5,7 procent op vooruit. Die stijging in België is ook te danken aan de toename van kredieten aan klanten.

Dividend

BNP Paribas Fortis wil een tussentijds dividend uitkeren van 0,84 euro per aandeel, wat neerkomt op zowat 475 miljoen euro in totaal. Dat zal uit de reserves betaald worden, klinkt het. De aandeelhoudersvergadering behandelt het interimdividend in het vierde kwartaal. De bank is volledig in handen van BNP Paribas. Die heeft de Belgische staat als grootste aandeelhouder (7,7 pct).

Bij de publicatie van de jaarcijfers in maart had BNP Paribas Fortis al een dividend van 0,84 euro aangekondigd over boekjaar 2020.

