De economie van de eurozone heeft zich tijdens de zomermaanden beter hersteld van de coronaklappen in de eerste jaarhelft dan gedacht. De economische groei bedroeg in het derde kwartaal 12,5 procent tegenover het tweede kwartaal, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het gaat nagenoeg om een bevestiging van een eerdere raming. Daarin was sprake van 12,6 procent groei.

Het derde kwartaal blijft met voorsprong de hoogste groei vertonen op kwartaalbasis sinds die cijfers in 1995 werden geregistreerd. In het tweede kwartaal van dit jaar was de economie in de eurozone wel met 11,7 procent gekrompen, door de ingrijpende maatregelen die in vele landen werden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. In het eerste kwartaal was de economie al met 3,7 procent gekrompen.

Ondanks het forse herstel zit het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. In vergelijking met een jaar eerder was de economie van de eurozone in het derde kwartaal nog steeds 4,3 procent kleiner. Dat komt overeen met het niveau van begin 2017, aldus Eurostat.

In verschillende landen is er intussen een tweede coronagolf, die gepaard gaat met nieuwe maatregelen. Economen sluiten niet uit dat de economie van de eurozone daardoor in het vierde kwartaal weer zal krimpen, zij het niet zo sterk als in het voorjaar.

De Belgische economie toonde in het derde kwartaal een herstel van 11,4 procent (op kwartaalbasis), na -11,8 procent in het tweede kwartaal. De economie zat nog 4,5 procent onder het niveau van een jaar eerder.

