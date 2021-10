Chemiebedrijf Solvay zette in het derde kwartaal sterke resultaten neer, met een stijging van de netto-omzet met 25 procent en van de onderliggende ebitda met 31 procent.

Solvay zette in het derde kwartaal opnieuw sterke resultaten neer. De netto-omzet steeg organisch met 25 procent ten opzichte van vorig jaar en met 6 procent ten opzichte van precoronajaar 2019, als gevolg van een 'aanhoudend sterke vraag in de meeste van onze markten, waaronder een recordomzet in Specialty Polymers', de afdeling die materialen maakt die onder meer hitte- en drukbestendig zijn.

De onderliggende ebitda steeg met 31 procent tot 599 miljoen euro, 'dankzij het herstel van de vraag, corrigerende maatregelen in verband met de forse stijgingen van de energie-, grondstof- en logistieke kosten, en structurele kostenbesparingen van 41 miljoen euro'.

Solvay overtreft zo de verwachtingen van analisten (570 miljoen euro).

'Onze verkoopprestaties voor het derde kwartaal vertonen een high single digit groei ten opzichte van 2019, ondanks de tragere dynamiek in de civiele luchtvaart. Dankzij onze niet-aflatende aandacht voor kosten- en prijsmaatregelen konden de marges stabiel blijven ten opzichte van het niveau van vóór COVID-19', zegt CEO Ilham Kadri. 'In de toekomst zullen verdere acties worden ondernomen om rekening te houden met de stijgende kosten voor grondstoffen, energie en logistiek.'

Solvay behoudt zijn vooruitzichten voor 2021 op 2,2 tot 2,3 miljard euro, ondanks de verwachting dat de hoge energieprijzen tot het vierde kwartaal zullen aanhouden. De raming van de vrije kasstroom is opgewaardeerd tot ongeveer 800 miljoen euro.

Koolstofneutraal worden

Chemiebedrijf Solvay wil tot 2 miljard euro investeren om voor 2050 koolstofneutraal worden, zo meldt het donderdag in een persbericht.

De plannen passen binnen het 'Solvay One Planet'-programma, dat in januari 2020 werd gelanceerd. Tegen 2040 wil Solvay de volledige neutraliteit bereiken in alle activiteiten behalve Soda Ash (natriumcarbonaat). Na 2040 wil het bedrijf ook de overblijvende natriumcarbonaatsites koolstofneutraal maken. In totaal wil het bedrijf dus tot 2 miljard euro investeren in de vergroeningsoperatie.

Ook trekt Solvay zijn doelstelling op voor de vermindering van de broeikasgasemissies tegen 2030, van -26 tot -30 procent. Er lopen vandaag al 36 emissiereductieprojecten die jaarlijks 2,4 megaton CO2 vertegenwoordigen, aldus Solvay. Dat komt overeen met het terugdringen van de jaarlijkse uitstoot van 1,3 miljoen voertuigen die op fossiele brandstof rijden.

