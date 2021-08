De startupincubator van de KBC, Start it @KBC, brengt samen met preventieadviseur Mensura de welzijnsbarometer uit voor starups en startende ondernemers. Dat is een jaarlijkse bevraging naar het mentaal welzijn bij Vlaamse startups.

Uit de welzijnsbarometer blijkt dat het stressniveau bij startupoprichters dubbel zo hoog ligt als bij de gemiddelde bevolking. Meer dan een op de drie van hen zegt dagelijks onder stress te staan en een kwart geeft aan dat stress een dominante factor is in haar of zijn leven.

Voorts geeft 60 procent aan fysieke en emotionele klachten te hebben die verband houden met hun onderneming. De helft van hen zegt geen goed evenwicht te vinden tussen werk en privé. Vorig jaar had slechts een kwart van hen die klacht.

Start it @KBC en Mensura zijn daarom vorig jaar met een welzijnsacademie begonnen waar ze startende ondernemers ondersteunen om die klachten te vermijden en aan te pakken.

