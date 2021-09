Responsum haalt 1 miljoen euro kapitaal op bij het durfkapitaalfonds Volta Ventures. De investering van Volta kan in de toekomst oplopen tot 2,5 miljoen. Responsum biedt zijn klanten een gelijknamige tool waarmee ze steeds privacyregels zoals GDPR naleven en die instaat voor hun cyberveiligheid.

Het bedrijf uit Zaventem is pas vorig jaar ontstaan uit Cranium, een specialist in privacy- en datamanagement met tachtig werknemers. Dat gaat nu op zoek naar een nieuwe CEO. Alex Van Cauwenbergh, die beide bedrijven oprichtte samen met Bavo Van den Heuvel, wordt de CEO van Responsum. In de raad van bestuur van de ambitieuze start-up zitten de businessangel Catalina Daniels en Koen De Waele van Volta Ventures.

Wat doet Responsum beter dat de concurrentie?

"Van onze klanten horen we dat we intuïtief zijn en dat het superhandig is om te voorspellen waar de risico's zitten", zegt CEO Alex Van Cauwenbergh. "Een verschil met de grote marktleiders - Amerikaanse bedrijven als OneTrust, TrustArc en BigID - is dat we heel snel implementaties kunnen doen. We kunnen ook snel nieuwe wetgeving toevoegen."

Welke middelen haalde Responsum al op?

De start-up haalde 486.000 euro op bij het Vlaams innovatieagentschap Vlaio en kreeg een lening van 350.000 euro van het investeringsfonds PMV. "We zijn ook bezig met een subsidieaanvraag bij de European Innovation Council", zegt Van Cauwenbergh. Responsum werkt met softwareabonnementen en heeft daardoor veel groeipotentieel.

Waarom verlaat u Cranium voor Responsum?

"Ik ben een serieel ondernemer. Cranium is een bedrijf waar de motor draait. Responsum staat nog in zijn babyschoentjes. We mikken op 10 procent van de markt. Op dit moment dagen we al de wereldspelers uit. Dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. Al ontwikkelde (het Belgische, nvdr) Collibra ook een oplossing voor privacymanagement, hoewel het niet zijn focus is. Het geld van Volta zullen we gebruiken om ons salesapparaat klaar te stomen."

