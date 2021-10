De start-up PolyPerception ontwikkelde een op artificiële intelligentie gebaseerde tool, die afvalverwerkingsbedrijven helpt efficiënter te sorteren en meer te recycleren.

De kantoren van PolyPerception zijn niet toevallig gevestigd in Plein Magazijn. De voormalige garage in Borgerhout is met oog voor ecologie omgevormd tot een hotspot voor digitale en creatieve ondernemers. Duurzaamheid en de circulaire economie waren ook de zaken die de ingenieur Rafael Hautekiet voor ogen had, toen hij PolyPerception oprichtte. De specialist in artificiële intelligentie bedacht een innovatieve oplossing om plastic verpakkingsafval efficiënter te sorteren en beter te recycleren. Daarvoor maakt hij gebruik van visuele identificatie en een op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde analysetool. De eerste versie van de hardware is klaar. Het model is ontwikkeld voor sorteerlijnen van huishoudelijk plastic afval, de zogenoemde blauwe zak. "Op de sorteerlijn plaatsen we camera's", legt chief technology officer en medeoprichter Nicolas Braem uit. "Achter elke camera zit een computer met een grafische processor, die elk object in de afvalstroom detecteert en traceert. Dat verbetert het sorteerproces, en verhoogt de efficiëntie van de sorteerlijnen. Ons model haalt een hoge accuraatheid, want er zit regelmaat in dat soort afval. Restafval is een grotere uitdaging, maar ook die belangrijke afvalstroom willen we in de toekomst met ons systeem aanpakken." De oplossing van PolyPerception maakt een realtimebeeld van de sorteerlijn en de output. "Afvalbedrijven sorteren miljoenen objecten per dag, die in balen worden geperst. Nu controleren ze die balen maar vier keer per maand, wat heel weinig data oplevert over hoe goed de sortering verloopt", gaat Braem verder. "Met onze oplossing kunnen ze de kwaliteit en de efficiëntie in real time controleren. Het is onze ultieme droom om op iedere uitgaande baal een kwaliteitslabel te plakken met het percentage zuiverheid en contaminaties. Als dat materiaal bij de recycleerders terechtkomt, kunnen zij de goede van de slechte balen scheiden, en een hogere recyclagegraad halen. De echte waarde zit in een systeem met een twintigtal camera's. Tegen april willen we dat ontwikkelen." PolyPerception surft ook mee op de golf van de Europese wetgeving, die hogere recyclagedoelstellingen oplegt. De drie oprichters van de start-up vormen een complementair team. CEO Rafael Hautekiet en CTO Nicolas Braem hebben een technische achtergrond. "We kennen elkaar van bij onze vorige werkgever, Oqton in Gent, waar ik aan het hoofd stond van het AI-team", zegt Braem. "Het idee voor PolyPerception sproot voort uit het idealisme van Rafael om artificiële intelligentie te gebruiken voor een product waarmee hij impact kon hebben in de circulaire economie. Hij diende een dossier in bij de stad Antwerpen voor een proefproject om AI en afval te combineren. Voor het sorteren van afval heb je altijd mensen nodig. En als een mens het kan doen, kun je het ook aanleren aan een machinelearningmodel." De derde medeoprichter, chief operating officer Parshva Mehta, volgde een financiële opleiding en heeft een achtergrond in de afvalsector. Hij bereidde het imec.istart-dossier voor, waardoor PolyPerception zaaikapitaal kreeg. "Het was ons niet zozeer om het geld te doen, wel om de coaching en de begeleiding", stelt Nicolas Braem. "De workshops waarin deskundigen een bepaald onderwerp toelichten, bijvoorbeeld over intellectuele eigendom, zijn heel belangrijk voor ons. Imec keurde ook onze businessideeën goed. Het geeft een stempel van goedkeuring. Dat is essentieel wanneer je met Vlaio of banken praat, dan weten ze dat je het serieus meent." De afvalverwerkingssector groeit fors, onder meer door de recente uitbreiding van wat in de blauwe zak mag. Omdat de afvalbedrijven meer capaciteit verwerken, is het voor hen cruciaal om beter en efficiënter te werken. "Met onze technologie halen ze hun doelen", zegt Nicolas Braem. Intussen maken twee bedrijven - Sitel en Vanheede - gebruik van PolyPerceptions oplossing. Met zes spelers is België een redelijk kleine markt. De grootste uitdaging is schaalbaarheid. "Voor de toepassing van machine learning hebben we een dataset aan voorbeelden nodig. Daarmee trainen we het model. Als elke klant andere vereisten heeft, moeten we altijd opnieuw nieuwe data verzamelen, het model trainen en in productie brengen. Daarom steken we veel inspanningen in engineering, zodat we onze oplossing kunnen exporteren. Als we Nederland, Frankrijk en Duitsland aanboren, zitten we snel aan honderdvijftig dergelijke bedrijven. Met onze ervaring bouwen we een oplossing die we in heel Europa kunnen uitrollen, wat moeilijk en uitzonderlijk is in deze industrie. Daarin verschillen we van andere AI-start-ups." Een andere optie is andere soorten afval onder de loep te nemen. "Afval evolueert snel. Er komen continu nieuwe producten op de markt. En soms verandert een bestaand product van materiaal, denk bijvoorbeeld aan ketchupflessen. Die moet je dan weer anders sorteren." Nicolas Braem ziet veel toepassingen van AI in de afvalverwerkingssector. "We staan nog maar aan het begin. Ik denk bijvoorbeeld aan een platform voor anomaliedetectie. Daarmee zouden afvalverwerkingsbedrijven proactief objecten kunnen verwijderen die een gevaar vormen voor de werknemers, zoals gasflessen. Met een digitaal model van het sorteerproces kun je ook beter zien waar je machines of mensen moet toevoegen. Op die manier onderbouwt het strategische investeringen met data." PolyPerception is al de zesde start-up waarvoor Braem werkt. "Iets van nul opbouwen, doe ik graag. Maar zelf een start-up oprichten, is natuurlijk iets anders. Het is zoals met kinderen. Je kunt er wel over praten, maar je weet pas wat het is, als je het echt doet. Ons doel is impact te hebben met ons bedrijf. Die duidelijke missie helpt bij de beslissingen die we nemen. Als we volgend jaar extra kapitaal willen aantrekken om sneller te groeien, zal het onze missie niet in gevaar mogen brengen."