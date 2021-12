Het Antwerpse Marple haalt een half miljoen euro op voor zijn software waarmee ingenieurs sneller data kunnen verwerken en analyseren.

Nero Vanbiervliet en Matthias Baert richtten het bedrijf op in 2020. Het heeft klanten in België, Nederland en Duitsland.

De start-up maakt deel uit van het istart-incubatieprogramma van imec, dat al bij de opstart in Marple investeerde. Imec neemt ook deel aan de nieuwe kapitaalronde, samen met Vlaio en privé-investeerders.

Het geld gaat in de eerste plaats naar de uitbreiding van het team.

