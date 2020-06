Een jaar na de oprichting haalt de start-up BioStrand 2 miljoen euro slim kapitaal op. Met dat geld, en met Cegeka-topman Stijn Bijnens als externe bestuurder, willen de oprichters hun bedrijf snel internationaal op de kaart zetten. "We kunnen toepassingen op maat maken voor specifieke patiëntengroepen."

De 2 miljoen euro die de start-up BioStrand ophaalde, komt van K&E, het investeringsfonds van Koen Quaghebeur en Els Paesmans, de oprichters van het gewasbeschermingsbedrijf Globachem. Het is slim kapitaal, want Quaghebeur en Paesmans kunnen Biostrand ook actief helpen zijn producten te commercialiseren in hun sector. Een betere gewasbescherming is maar een van de mogelijke toepassingen van de technologie van Biostrand. Andere zijn de ontwikkeling van medicijnen en precisiegeneeskunde. Die gebruikt genetische typering om patiënten een behandeling op maat te geven.

Het Limburgse bedrijf neemt ook Dirk Witters (ex-KBC Group) en Stijn Bijnens, de CEO van de IT-groep Cegeka, op in zijn raad van bestuur. Zeker de internationale contacten en de managementervaring van Bijnens, die twintig jaar geleden al werd verkozen tot Trends Manager van het Jaar, tonen aan dat de oprichters de ambitie hebben hun bedrijf snel internationaal op de kaart te zetten.

Die oprichters zijn Ingrid Brands, die CEO wordt, en Dirk Van Hyfte, die als CTO de ontwikkeling van de technologie in goede banen moet leiden. De ondernemers, die ook in hun privéleven partners zijn, doctoreerden in de geneeskunde en hebben management- en ondernemerservaring. Ingrid Brands werkte jarenlang in de revalidatiegeneeskunde. Dirk Van Hyfte richtte in 2000 het taaltechnologiebedrijf i.Know op, dat in 2011 werd overgenomen door het Amerikaanse softwarebedrijf InterSystems. Het gebeurt niet vaak dat een start-up van meet af aan een familiebedrijf is. Arnout Van Hyfte, de zoon van de oprichters, wordt de commerciële man en de studerende zoon Ewald Van Hyfte denkt mee na over de marketing.

Multidisciplinaire profielen

De gesprekken met de investeerders, die door covid-19 digitaal verliepen en werden begeleid door Dirk Witters, leerden het ondernemersduo dat hun technologie moeilijk in een vakje is onder te brengen. Daardoor haakten sommige investeerders af. Volgens de oprichters bevindt de onderneming zich op het snijpunt van biotech, lifesciences, informatica en medische diagnostiek. In Koen Quaghebeur en Els Paesmans vonden ze investeerders die out of the box denken, een term die voortdurend terugkomt als Dirk Van Hyfte en Ingrid Brands over hun bedrijf praten. Ook bij medewerkers zoeken ze multidisciplinaire profielen, vaak met een achtergrond als datawetenschapper.

BioStrand bedacht technologie die volgens hen een ommekeer betekent in de manier waarop genetische datasets worden doorzocht. "Genetische analyse is nu opgedeeld in silo's. Er is tunnelvisie. De technologie dateert van de jaren tachtig. Ze is niet accuraat genoeg", zegt Ingrid Brands. "Voor computers is het zoeken van gelijkenissen en verschillen in grote hoeveelheden data een van de grootste problemen."

Zoekbedrijven zoals Google hebben dat probleem al lang opgelost voor het doorzoeken van grote hoeveelheden woorden of beelden met algoritmes, om relevante zoekresultaten naar boven te spitten. Die algoritmes zijn niet bruikbaar voor het doorzoeken van genetische gegevens, zoals DNA of eiwitten. "Die technologie bestaat niet voor genetische data, omdat het om aaneengesloten codes gaat, niet om woorden", legt Brands uit.

Gericht zoeken

BioStrand bedacht een nieuwe manier om genetische data te indexeren en met een algoritme efficiënt te zoeken naar gelijkenissen en verschillen. "Wij werken met speciale ankerpunten of sequenties, die we hyfts noemen", verklaart Ingrid Brands. De naam verwijst naar 'Van Hyfte'. "Die hyfts zijn een soort woordjes, die veel informatielagen bevatten over structuren en functies. Je kunt heel gericht zoeken met die techniek. Het is dus een nieuw indexeringsprincipe, dat wel breed toepasbaar is op gigantische datasets." Potentiële klanten zijn de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen van bedrijven in sectoren als farma, biotech, agrochemie of voeding.

Dirk Van Hyfte geeft het coronavirus als voorbeeld: "Je kijkt naar kleine stukken informatie en zoekt waar de verschillen, de mutaties, zitten. Zo vind je ook welke stukjes stabiel zijn en gebruikt kunnen worden om antilichamen of biomarkers zich aan te laten vasthaken. Het maakt precisiegeneeskunde mogelijk. We kunnen toepassingen op maat maken voor specifieke patiëntengroepen. Een andere toepassing is de landbouw."

Blauwdruk

Met de 2 miljoen euro nieuw kapitaal die Biostrand heeft opgehaald, wil het zijn ontwikkelingsteam uitbreiden en zijn technologie, waarvoor het een patent aanvroeg, voort ontwikkelen. Na zijn periode bij InterSystems, nog voor de oprichting van Biostrand, werkte Van Hyfte al onder de radar aan de technologie. Het bedrijf in Hamont-Achel, dat kantoor houdt op het wetenschapspark in Diepenbeek, werkt samen met de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen om de technologie te testen.

Het eerste product moet deze zomer beschikbaar zijn. BioStrand wil werken met softwareabonnementen. Zo'n saas-platform (software as a service) is een goede hefboom om de verkoop snel te doen toenemen, zonder dat de kosten navenant stijgen. Het zorgt ook voor recurrente inkomsten. Het omzetdoel geven de ondernemers niet vrij.

Biostrand is niet het eerste bedrijf van Dirk Van Hyfte. Hij kan putten uit zijn eerdere ervaringen, om Biostrand snel te doen groeien. "Het is bijna een blauwdruk. Je herkent zaken. Dat geeft rust", zegt de ondernemer. "Eén les is dat je bij de opstart in een korte tijdsspanne veel gespecialiseerde kennis op diverse domeinen nodig hebt. Als je mensen in dienst neemt die recht van de schoolbanken komen, zoals we vroeger deden, moeten ze nog veel leren. Wij werken met freelancers die specifieke kennis hebben. Veel bedrijven richten zich in de opstartfase ook sterk op de technologie, maar hebben te weinig aandacht voor de busines. Daar hebben wij wel veel aandacht aan besteed."

