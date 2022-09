Bij de supermarktgroep Delhaize hebben de socialistische en de liberale vakbonden maandagavond een stakingsaanzegging ingediend na mislukt sociaal overleg.

Dat meldt De Tijd.

In 2019 vond bij Delhaize een herorganisatie plaats om de winkels efficiënter te laten werken. Er kwamen onder meer polyvalente ploegen met personeel dat flexibeler kon worden ingezet. Verder werd ook een vliegende ploeg in het leven geroepen om afwezigheden in winkels op te vangen. De christelijke en de liberale vakbond waren echter niet tevreden met de nieuwe aanpak en zetten hun handtekening niet onder de cao. De socialistische BBTK deed dat aanvankelijk wel, maar kwam in het voorjaar op zijn strepen terug.

Daarop volgde maandag een verzoeningsvergadering, maar die draaide op niets uit. De vakbond en de directie raakten het niet eens over de bestaande cao en ook een alternatief voorstel van de liberale bond ACLVB werd afgeschoten. De BBTK en het ACLVB dienden daarom een stakingsaanzegging in die over twee weken afloopt. Als er in die periode geen oplossing uit de bus komt, volgt er dus in principe een staking.

