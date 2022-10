Ondanks toenemende druk van de Franse regering, hebben de directie van oliereus TotalEnergies en vakbond CGT maandag nog steeds de onderhandelingen niet opgestart. Bij het bedrijf wordt al bijna twee weken gestaakt voor een hoger loon, wat in verschillende Franse regio's tot een tekort aan brandstof geleid heeft.

De staking treft de raffinaderijen en oliedepots van onder meer TotalEnergies. Zondag had de directie nog voorgesteld om de loononderhandelingen te vervroegen van november naar deze maand, op voorwaarde dat het personeel het werk hervat in de betrokken raffinaderijen en depots.

"Chantage", zo klonk kortweg het eerste antwoord van CGT daags nadien. TotalEnergies poogt volgens de vakbond een schorsing van de staking op te leggen, alvorens er onderhandelingen en bijgevolg een opslag zijn. De vakbond roept in een persbericht op om onmiddellijk te vergaderen over de loonkwestie en een onderhandelingskalender vast te leggen.

Later op de dag volgde de beslissing om tot en met dinsdag te staken. Bovendien wordt de actie uitgebreid naar een vijftiental tankstations aan snelwegen. Het gaat om tankstations van Argedis, een filiaal van TotalEnergies, aldus een vakbondssecretaris. Argedis telt volgens de bedrijfswebsite meer dan 180 tankstations in heel Frankrijk.

Jean-Marc Durand, verantwoordelijke raffinage in Europa van het bedrijf, verklaarde bij BFMTV dat de enige die gechanteerd wordt, de Franse bevolking is. 'Wij willen dat diegenen die de Fransen lastigvallen, er zo snel mogelijk mee ophouden.' Durand wenst te onderhandelen in een serene sfeer, en niet in het klimaat van een blokkade.

Ook bij Esso-Exxonmobil is het werk nog steeds neergelegd in twee Franse raffinaderijen van het Amerikaanse bedrijf. Een overleg met de directie heeft er geen resultaat opgeleverd, liet aldus een vakbondsafgevaardigde na afloop.

Volgens een laatste stand van zaken (zondag) van het ministerie van Energietransitie, kampt net geen 30 procent van de tankstations in het land met een tekort aan minstens één brandstof. Zaterdag was dat nog 21 procent. Vooral de regio Parijs en de noordelijke regio Hauts-de-France zijn getroffen.

