De onderhandelingen tussen de lokale directie van De Lijn in Vlaams-Brabant en de bonden bleven woensdag zonder vruchtbaar resultaat.

De stakingsactie in Vlaams-Brabant wordt morgen, donderdag 14 november, voor de tiende dag op rij voortgezet, meldt de socialistische vakbond ACOD.

ACOD stuurde samen met de liberale bond ACLVB de gewenste aanpassing door naar aanleiding van een voorstel dat de directie dinsdag na afloop van een verzoeningsvergadering overgemaakt had, zegt vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD). 'We kregen vervolgens een uitnodiging van de directie om tegen 15.30 uur in de stelplaats Leuven-Noord aanwezig te zijn voor een gesprek daarover', aldus de vakbondsman.

'Eenmaal daar bleek het aanwezige directielid echter geen mandaat te hebben om te onderhandelen, enkel om onze opmerkingen te noteren. Er is dus vooralsnog geen akkoord. De stakingsactie wordt donderdag dus voortgezet', luidt het. Donderdagmorgen om 10u30 volgt er wel nieuw overleg tussen bonden en directie.

De socialistische vakbond had eerder opgeroepen tot een algemene staking op woensdag voor heel Vlaanderen. Volgens de openbaarvervoermaatschappij was er vandaag aanzienlijke hinder door de stakingsactie, hoewel er 's morgens toch tot ongeveer 70 procent van de bus- en tramchauffeurs bereid bleek om te rijden. De hinder was het grootst op een aantal stadsnetten en aan de kust, maar ook elders raakte de dienstverlening verstoord. ACV en ACLVB ondersteunden de globale actie in Vlaanderen vandaag niet.