In Oost-Vlaanderen zijn maandagmorgen de deuren van een 25-tal winkels van warenhuis Aldi gesloten gebleven door een stakingsactie. Dat bevestigt woordvoerder Dieter Snoeck van Aldi.

Het gaat om een stakingsactie bij winkels die vallen onder de centrale Erpe-Mere van Aldi en hoofdzakelijk in Oost-Vlaanderen gelegen zijn. Philipe De Pandelaere van vakbond ACV zegt dat meer dan de helft van de 65 filialen deelneemt aan de staking.

'Onder meer in het Gentse, het Waasland en de Vlaamse Ardennen zijn een groot deel van de winkels niet opengegaan. Het personeel sloot zelf de winkels en het is niet de vakbond die met een piket komt staan, maar we steunen de acties. De steeds toenemende werkdruk sinds de invoering van het nieuw winkelconcept Aniko ligt aan de basis van de ontevredenheid', klinkt het.

Vooral de winkelmanagers zijn boos, zegt De Pandelaere. 'Ze moeten zeer lange dagen werken en zijn bijna 12 uur per dag in hun filiaal. De directie wil het statuut van de winkelmanagers maar eind oktober bespreken, maar zij eisen dat de nationale onderhandelaar voor Aldi op korte termijn samenkomt met de vakbonden om te onderhandelen', aldus de vakbondsman.

