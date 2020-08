Maandag zijn de deuren van een 35-tal winkels van warenhuis Aldi gesloten gebleven door een stakingsactie. Er volgt overleg tussen directie en bonden, waardoor de winkels dinsdag vermoedelijk open gaan.

De winkels van warenhuisketen Aldi die maandag gesloten bleven door een stakingsactie zullen vermoedelijk op dinsdag opnieuw open gaan. Dat melden de vakbonden, die op korte termijn onderhandelingen starten met de directie van Aldi. Maandagnamiddag waren er 35 filialen, voornamelijk in Oost-Vlaanderen, die deelnamen aan de actie.

Het gaat om een actie van winkels die vallen onder de centrale Erpe-Mere van Aldi. Ze zijn hoofdzakelijk in Oost-Vlaanderen gelegen. Volgens de vakbonden is er al langer een probleem van hoge werkdruk en zorgt de coronacrisis voor meer omzet en meer werk, maar is er onvoldoende compensatie.

'We hebben een duidelijk signaal gegeven', zegt Philipe De Pandelaere van ACV Puls. 'De nationale onderhandelaars van Aldi zijn momenteel met de vakbonden een datum aan het prikken voor gesprekken, waarschijnlijk ergens half september. De directie wou eerder maar eind oktober samenzitten, maar we hebben gezorgd voor schot in de zaak. Vermoedelijk zullen alle winkels dinsdag opnieuw open zijn', klinkt het.

Zowel de vakbonden als de directie van Aldi melden dat 35 filialen gesloten bleven. 'We verontschuldigen ons bij de klanten en doen al het nodige om de problemen op te lossen. Over de eisen van de werknemers kunnen we geen details geven', zegt woordvoerder Dieter Snoeck van Aldi België.

