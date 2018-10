Staking Aviapartner afgelopen: personeel keurt voorakkoord goed

Het personeel van Aviapartner heeft woensdag het voorakkoord dat de vakbonden en de directie van Aviapartner hadden bereikt, officieel goedgekeurd. Dat bevestigt de liberale vakbond ACLVB. Met de goedkeuring van de werknemers komt er een einde aan de spontane staking die op donderdag 25 oktober uitbrak.

Het personeel van Aviapartner legde vorige week donderdag het werk neer in een reactie op 'een gebrek aan respect' voor hun werksituatie. Volgens de vakbonden lijden de werknemers onder een structurele onderbezetting van het personeelsbestand, en laat het materiaal dat gebruikt wordt te wensen over.

Na zes dagen van staking en zware onderhandelingen kwam er woensdagochtend om iets voor 5 uur 's ochtends dan toch een (voor)akkoord uit de bus. De vakbonden kregen wat ze eisten, want de werklast wordt verminderd. Voorts worden in totaal 27 tijdelijke contracten omgezet in vaste contracten, krijgen 32 werknemers contractuitbreidingen en op de verschillende afdelingen komen meer dan 40 tijdelijke werknemers de ploegen versterken. Er zal ook 3,2 miljoen euro geïnvesteerd worden in het vervangen van gebrekkig materiaal.

Vakbond tevreden

De LBC-NVK, de grootste centrale van de christelijke vakbond ACV, reageert tevreden op het bereikte akkoord tussen bonden en directie. 'Dit akkoord is een - kleine - eerste stap, maar na Swissport Cargo, Ryanair en nu ook Aviapartner, is het 5 voor 12 om de problematiek rond de lowcostmaatschappijen veel breder aan te pakken. De politiek draagt hierin een grote verantwoordelijkheid', aldus Hans Elsen van de LBC-NVK.

Volgens de vakbondsman moeten vaste, voltijdse jobs de norm blijven 'in een sector waar al heel veel flexibiliteit wordt gevraagd'. De vakbonden verwachten en hopen nu dat de eisen die aan de directie werden voorgelegd ook effectief opgevolgd en ingewilligd worden. Zo moet Aviapartner de komende maanden in de vervanging van het werkmateriaal investeren. 'Deze investeringen zijn noodzakelijk om het personeel hun werk op een veilige en correcte manier te laten uitvoeren. Het is nu aan de directie om dat akkoord ook effectief uit te voeren', besluit Elsen.

Werk wordt geleidelijk hervat

Brussels Airport meldt woensdagnamiddag dat het werk van de bagageafhandelaars geleidelijk wordt hervat. Verwacht wordt dat morgen - donderdag 1 november - het werk weer normaal verloopt.

The Aviapartner management and trade unions have

come to an agreement. Aviapartner teams are gradually resuming work. Disruptions remain possible. Consult our website for

the latest information about your flight. More information >> https://t.co/XkvHJAfwLz pic.twitter.com/W71AnuRxka — Brussels Airport (@BrusselsAirport) October 31, 2018

De luchthavenbeheerder raadt passagiers intussen aan om de website van Brussels Airport te raadplegen voor de laatste vluchtinformatie, of om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij indien Aviapartner instaat voor de afhandeling.

Brussels Airport wijst er nog op dat sinds 28 oktober op de luchthaven nieuwe licenties zijn ingegaan voor de bedrijven in grondafhandelingsdiensten voor 2018-2025. 'Die licenties werden begin 2018 toegekend op basis van enkele kwaliteitscriteria. Bagageafhandelaars die op Brussels Airport actief zijn, moeten voldoen aan een lijst van 78 kwaliteitscriteria', klinkt het. 'Met deze nieuwe licenties beschikt Brussels Airport over de mogelijkheid om de naleving van strikte kwaliteitscriteria te controleren bij de levering van afhandelingsdiensten, en in het bijzonder het naleven van veiligheidsprocedures en aspecten die te maken hebben met de kwaliteit van het materiaal.' De luchthavenbeheerder zegt nog dat er snel controles zullen worden uitgevoerd.