De stakingsacties van de luchtverkeersleiders blijven niet zonder gevolgen voor de trafiekcijfers op de luchthaven van Zaventem.

Brussels Airport heeft in maart net geen 2 miljoen passagiers over de vloer gekregen, 1,9 procent meer dan in maart vorig jaar. De groei bleef evenwel beperkt door de stakingsacties van de luchtverkeersleiders van skeyes, meldt de luchthaven vrijdag. Het vrachtverkeer daalde zelfs met meer dan 8 procent.

Door de stakingsacties moest op Brussels Airport 1,3 procent van alle passagiersvluchten in maart geannuleerd worden, luidt het. Daarnaast speelde ook het faillissement van de regionale Engelse vliegmaatschappij flybmi een - beperktere - rol.

Ook in februari werd de luchthaven al getroffen door een externe factor. De nationale staking van 13 februari leidde toen tot een passagiersdaling van 0,5 procent tegenover februari 2018. Na de eerste drie maanden van 2019 heeft Brussels Airport ruim 5,3 miljoen reizigers ontvangen, 1,4 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Wat het vrachtvervoer betreft, was de impact van de acties bij skeyes groter. In maart moest 8,7 procent van de cargovluchten worden geschrapt. Bovendien vertraagt de groei in de Europese vrachtsector al enkele maanden, klinkt het. Na het eerste kwartaal staat Brussels Airport op bijna 169.000 ton vracht, 4,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.