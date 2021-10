De staalarbeiders in de Gentse fabriek van ArcelorMittal hebben het voorakkoord voor een nieuwe CAO verworpen. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront maandag.

De sociale vrede staat al een tijd onder druk in de fabriek, die de voorbije weken geplaagd werd door enkele werkonderbrekingen. De staalgigant kondigde onlangs een investering van 1,1 miljard euro aan in de Gentse vestiging. Maar de bonden steunen de oproep van het personeel en lanceren een stakingsaanzegging.

De sociale partners van ArcelorMittal Gent hebben de onderhandelingen na de werkonderbrekingen vervroegd en in een voorakkoord werd tegemoet gekomen aan een aantal verzuchtingen bij het personeel. De arbeiders kregen een coronapremie en kunnen rekenen op een opslag van 0.4 procent. Er zijn beloftes gedaan op het vlak van bezetting, eindeloopbaan en mobiliteit.

Maandag werden de stemmen geteld van de 3.076 stemgerechtigde arbeiders. 73,47 procent heeft effectief een stem uitgebracht. 75,48 procent van de personeelsleden gaan niet akkoord met het voorstel.

De syndicale vertegenwoordigers vormen een gemeenschappelijk vakbondsfront en er komt een stakingsaanzegging. 'De uitslag is duidelijk', zeggen de vakbonden ACV-CSC Metea, ABVV Metaal en ACLVB maandag aan Belga. 'We hebben een mandaat gekregen om een stakingsaanzegging in te dienen. We zullen dat mandaat opnemen.'

Het is afwachten op welke manier de stemming de onderhandelingen bij de Gentse staalfabrikant, een van de belangrijkste industriële werkgevers van Vlaanderen, zal beïnvloeden. De directie van de fabriek is op de hoogte gebracht. Mogelijk volgen nieuwe onderhandelingen. Anders kunnen de arbeiders over twee weken onder het stakingsrecht actie voeren.

