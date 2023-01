Spotify wil nu ook de markt voor podcasts en audioboeken overhoopgooien. Antoine Monin, de managing director van Spotify Frankrijk & Benelux, licht exclusief in Trends de plannen toe.

De Fransman Antoine Monin staat sinds vorig jaar aan het hoofd van Spotify Frankrijk en Benelux.

Spotify diversifieert zijn aanbod. Naast muziek zijn er ook podcasts en audioboeken. Wilt u het platform verslavender maken en het abonnement stimuleren?

ANTOINE MONIN. "Deels. Spotify is erin geslaagd de manier waarop we muziek gebruiken te transformeren. We vroegen ons af waarom we die gebruikservaring niet op dezelfde manier zouden kunnen uitbreiden voor andere audio, zoals podcasts. Een ander deel van de strategie is investeren in inhoud en podcastmakers zich te helpen onderscheiden van hun concurrenten. Bestaande podcasts proberen we aan meer luisteraars te helpen. We hebben wereldwijd 456 miljoen gebruikers. Dat is een enorme vijver van luisteraars in verschillende talen."

Hoe grijpt u precies in in de inhoud van podcasts?

MONIN. "We verwerven de uitzendrechten en investeren in inhoud. Zo financiert Spotify in Frankrijk de podcast van de krant Le Monde. We trekken ook podcastmakers buiten de klassieke media aan, financieren hun podcast en bieden die exclusief aan op Spotify. We investeren ook in instrumenten om podcasts winstgevend te maken. De inkomsten van de podcasts die we verdelen, gaan naar de makers. We ontwikkelen tools om hen daarmee te helpen."

U betaalt de podcastmakers dus niet zoals de muzikanten volgens het aantal beluisterde streams?

MONIN. "Dat klopt. De deals met de rechtenhouders van muziek stipuleren dat 70 procent van onze inkomsten naar hen gaat. Voor podcasts is het plan een nieuwe advertentiemarkt te creëren."

Ook inkomsten uit Spotify-abonnementen worden niet gebruikt voor podcastmakers?

MONIN. "Nee, die inkomsten gaan naar de muziek. Podcasts werken helemaal anders dan muziek. Ze zijn toegankelijk voor alle gebruikers, ze zitten niet achter een betaalmuur. Veel functies van het premiumabonnement hebben alleen nut bij muziek, denk aan de mogelijkheid om muziek te shuffelen, afspeellijsten te maken of muziek offline te beluisteren. Voor podcasts heb je geen afspeellijsten nodig."

Veel muzikanten plaatsen vraagtekens bij muziekstreaming, omdat ze er niet genoeg mee verdienen. Sommige muzikanten laten Spotify daarom links liggen.

MONIN. "Het is een heel belangrijke discussie. We mogen niet vergeten dat Spotify ontstaan is op een moment dat de muziekbusiness in crisis verkeerde. Geen enkel businessmodel sprong eruit, en we vroegen ons zelfs af of muziek niet gratis zou worden. We zijn er, toch voor een groot deel, in geslaagd dat probleem met de economische waarde van de markt op te lossen."

Apple verkocht toch muziek via iTunes?

MONIN. "Itunes heeft nooit echt dezelfde mogelijkheden kunnen bieden als streaming. De omzet was niet vergelijkbaar met wat muziek vroeger opbracht. Dankzij streaming beginnen we in de buurt te komen van de wereldwijde waarde die muziek had in de gouden jaren. Best wel wat studies tonen overigens aan dat veel meer mensen kunnen leven van hun muziek dan tijdens het cd-tijdperk. Toen werd de markt bepaald door het aanbod. Nu is dat niet meer zo, het gaat om de vraag. Er is ook geen drempel meer om de markt te betreden."

456 miljoen gebruikers telt Spotify wereldwijd.

