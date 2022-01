Spotify gaat maatregelen nemen om desinformatie over het coronavirus aan te pakken. Dat heeft de Zweedse streaminggigant zondagavond meegedeeld. Spotify stond onder druk om actie te ondernemen nadat rocklegende Neil Young een boycot had aangekondigd.

Spotify gaat aan alle podcasts die het coronavirus aanhalen links toevoegen die gebruikers zullen leiden naar feitelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over COVID-19 , zo kondigde ceo en stichter Daniel Ek aan in een mededeling. 'Op basis van de reacties van de voorbije weken is me duidelijk geworden dat we de plicht hebben om meer evenwicht te brengen en toegang te bieden tot informatie die breed aanvaard wordt in medische en wetenschappelijke kringen', stelde Ek. De nieuwe functie wordt de komende dagen wereldwijd uitgerold.

De grootste streamingdienst ter wereld zei ook te bekijken hoe hij de makers van podcasts beter kan aangeven 'wat aanvaardbaar is', zonder het openlijk over sancties te hebben. Spotify was onder vuur komen te liggen nadat Neil Young deze week had aangekondigd dat hij zijn muziek van Spotify ging halen indien de dienst onderdak blijft bieden aan de podcast van Joe Rogan. Enkele dagen later volgde singer-songwriter Joni Mitchell het voorbeeld van Young.

Rogan is een populaire, maar omstreden comedian en maker van de meest beluisterde podcast op Spotify. Hij wordt ervan beticht jongeren af te raden om zich te laten vaccineren en foutieve informatie over het coronavirus te verspreiden. Eerder had ook een aantal wetenschappers en mecidi in een open brief de podcast aan de kaak gesteld.

