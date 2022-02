De befaamde Britse sportwagenbouwer Lotus denkt na over een beursgang. De opbrengst ervan zou worden aangewend om de ambities inzake productieverhogingen en elektrische wagens te kunnen financieren.

Volgens James Andrew, de communicatiedirecteur van Lotus, zou de eventuele beursgang ten vroegste 'binnen 12 tot 24 maanden' plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Lotus er precies mee wil ophalen, maar het zou gaan om meerdere miljarden dollars.

Het is Lotus Tech, de in China gevestigde afdeling die elektrische auto's zal bouwen voor het Lotus-merk, die naar de beurs gebracht zou worden. Dat kan zijn in New York, Londen of Hongkong.

Lotus Tech is een essentieel element van de ambities van de Chinese eigenaar van Lotus, Geely, om de verkoop razendsnel op te drijven. Vorig jaar werden er wereldwijd 1.710 Lotus-wagens verkocht, dat zouden er tegen 2028 al 100.000 moeten zijn. Daarvoor rekent het moederbedrijf vooral op de elektrische SUV's die door Lotus Tech in China gebouwd zullen worden.

Tijdens een evenement in Londen vorige week, stelde Lotus zo'n elektrische SUV - Type 132 - voor aan de financiële wereld.

Geely is ook eigenaar van het Zweedse merk Volvo, dat in oktober zijn beursdebuut maakte in Stockholm. En in de loop van dit jaar zou ook Polestar, het elektrische dochtermerk van Volvo en Geely, naar de beurs trekken.

