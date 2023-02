Uitgeverij Roularta trekt de stekker uit het papieren maandblad Sport/Voetbalmagazine en de Franstalige tegenhanger Sport/Footmagazine. De sportbladen verschijnen op 15 februari een laatste keer op papier.

Nadien verhuizen de lijvigere sportverhalen naar de sportrubriek van de weekbladen Knack en het Franstalige Le Vif. De "verhalen uit de sport die meer achtergrond vragen" gaan naar de twee actuabladen van Roularta. Die krijgen zo een uitgebreidere sportsectie, aldus Roularta.

Uitgever Niels Famaey verwijst in het persbericht naar een "hyperconcurrentiële" mediaomgeving met vrij beschikbare en uitgebreide sportberichtgeving waarbij Roularta besliste om de bladen niet langer op papier uit te geven.

"Sport blijft echter de belangrijkste 'bijzaak' en krijgt haar plaats in Knack en Le Vif. Ook online wordt de sportberichtgeving op beide sites uitgebreid."

Speciale edities van Sport/Voetbalmagazine blijven wel bestaan met een losse verkoop in de krantenkiosk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voetbalcompetitiespecial en de wielerspecials.

1980

De wijzigingen brengen ook de nodige gevolgen met zich mee voor de betrokken werknemers. Zo verliezen drie vaste medewerkers hun job. Van een aantal freelancers worden de contracten bovendien stopgezet.

Sport Magazine zag in 1980 het levenslicht. Later volgden fusies met Sport '80 en Voetbal Magazine tot het huidige blad.

In januari 2022 was er al een ingrijpende wijziging: het weekblad werd toen omgevormd tot een maandblad. Die beslissing begin vorig jaar was ingegeven door het groeiend belang van digitale kanalen en ook toen was er een impact op de werkgelegenheid.

Roularta stelt wel dat het sportaanbod, inclusief bijvoorbeeld Formule 1-nieuws, groter zal worden door de integratie van sport in Knack en Le Vif en de "verdere ontginning" van Nederlandse bladen van de mediagroep in Mijn Magazines, Roularta's online kiosk met toegang tot de inhoud van alle Roularta-magazines.

Naast Knack, inclusief Weekend en Focus Knack, geeft Roularta ook Trends uit, maar ook onder meer vrouwenbladen als Libelle, Flair, Feeling en hun Franstalige tegenhangers. In Nederland zijn er onder meer sportbladen als Formule 1 en Procycling.

Nadien verhuizen de lijvigere sportverhalen naar de sportrubriek van de weekbladen Knack en het Franstalige Le Vif. De "verhalen uit de sport die meer achtergrond vragen" gaan naar de twee actuabladen van Roularta. Die krijgen zo een uitgebreidere sportsectie, aldus Roularta. Uitgever Niels Famaey verwijst in het persbericht naar een "hyperconcurrentiële" mediaomgeving met vrij beschikbare en uitgebreide sportberichtgeving waarbij Roularta besliste om de bladen niet langer op papier uit te geven. "Sport blijft echter de belangrijkste 'bijzaak' en krijgt haar plaats in Knack en Le Vif. Ook online wordt de sportberichtgeving op beide sites uitgebreid." Speciale edities van Sport/Voetbalmagazine blijven wel bestaan met een losse verkoop in de krantenkiosk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voetbalcompetitiespecial en de wielerspecials.De wijzigingen brengen ook de nodige gevolgen met zich mee voor de betrokken werknemers. Zo verliezen drie vaste medewerkers hun job. Van een aantal freelancers worden de contracten bovendien stopgezet. Sport Magazine zag in 1980 het levenslicht. Later volgden fusies met Sport '80 en Voetbal Magazine tot het huidige blad. In januari 2022 was er al een ingrijpende wijziging: het weekblad werd toen omgevormd tot een maandblad. Die beslissing begin vorig jaar was ingegeven door het groeiend belang van digitale kanalen en ook toen was er een impact op de werkgelegenheid. Roularta stelt wel dat het sportaanbod, inclusief bijvoorbeeld Formule 1-nieuws, groter zal worden door de integratie van sport in Knack en Le Vif en de "verdere ontginning" van Nederlandse bladen van de mediagroep in Mijn Magazines, Roularta's online kiosk met toegang tot de inhoud van alle Roularta-magazines. Naast Knack, inclusief Weekend en Focus Knack, geeft Roularta ook Trends uit, maar ook onder meer vrouwenbladen als Libelle, Flair, Feeling en hun Franstalige tegenhangers. In Nederland zijn er onder meer sportbladen als Formule 1 en Procycling.