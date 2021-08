"Een technologische parel is EVS altijd gebleven, maar we moeten bewijzen dat we weer jaar na jaar op een rendabele manier kunnen groeien", vat CEO Serge van Herck zijn ambitie samen. 2021 is de eerste sportzomer sinds zijn aantreden, en zo'n zomer geeft het Waalse bedrijf traditioneel een extra duwtje in de rug.

Miljarden kijkers wereldwijd zitten dezer dagen voor de buis voor de Olympische Spelen in Tokio. Het contrast met de stadions zonder toeschouwers is groot. Maar zonder de technologie van EVS zou ook de tv-kijker op zijn honger blijven zitten. "Alle beelden die in Japan worden gemaakt, hebben een link met onze technologie", zegt CEO Serge Van Herck. "Zonder onze software of servers zou het scherm zwart zijn." Maar niet alleen de Olympische Spelen brengen tv-producenten met behulp van technologie van EVS in beeld. Het Europees kampioenschap en de Wereldbeker voetbal, Roland Garros, grote golfcompetities, de Super Bowl en de populaire Nascar-races in de Verenigde Staten: het is te veel om op te noemen. "EVS mag trots zijn op wat het als Belgisch bedrijf bereikt heeft", vindt Van Herck. Het Luikse EVS Broadcast Systems werd in 1994 opgericht en kwam vier jaar later naar de beurs met als blikvanger zijn digitale apparatuur om beelden te vertragen. Die systemen worden vooral gebruikt om slow-motionherhalingen bij livesportverslaggeving te maken. Daardoor was de onderneming in grote mate afhankelijk van sportzomers met grote evenementen, zoals Europese kampioenschappen en Wereldbekers voetbal en de Olympische Spelen. Door de jaren verminderde die afhankelijkheid, maar een sportzomer zoals dit jaar - met de uitgestelde Euro 2020 en Olympische Zomerspelen in Tokio - levert EVS nog altijd 10 tot 12 miljoen euro extra omzet op. Ondanks de technologie en de mooie klantenportefeuille (met onder meer CNBC, Fox, Tencent, CCTV, NEP en Mediapro) stokte het succes van EVS zo'n acht jaar geleden. De oprichters verlieten het bedrijf, er volgde een rist wissels in het management en de raad van bestuur, en de resultaten gingen bergafwaarts. De beurskoers die in 2013 nog boven 50 euro piekte, was begin vorig jaar teruggevallen tot iets meer dan 10 euro. Om het tij te keren werd eind 2019 de Oost-Vlaming Serge Van Herck als CEO aangetrokken. Van Herck kan als manager een uitstekend trackrecord voorleggen. Hij stond tussen 2006 en 2017 aan het hoofd van Newtec, een specialist in satellietcommunicatie in Sint-Niklaas. In die periode bouwde hij de onderneming uit van een regionale nichespeler tot een internationale leider in haar sector. In maart 2019 werd Newtec voor 250 miljoen euro verkocht aan concurrent ST Engineering iDirect. Onder meer het Vlaamse overheidsfonds PMV en het durfkapitaalfonds Smartfin Capital passeerden aan de kassa. Waarom hebt u die baan bij EVS aangenomen? SERGE VAN HERCK. "Ik wilde nog een keer aan de slag gaan bij een beursgenoteerd bedrijf met een sterke technologie en een internationale uitstraling. EVS voldeed aan die voorwaarden. Ondanks het stilvallen van de groei zijn de fundamenten sterk gebleven. Het bedrijf heeft nog altijd een ijzersterke reputatie in de media- en televisie-industrie. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de producten en de diensten zijn een referentie op de markt. En ik houd van de uitdaging: we moeten weer aanknopen met de groei uit het verleden." Wat is er misgelopen met EVS? VAN HERCK. "Ik was er zelf niet bij, dat maakt het moeilijk om te oordelen. Ik heb me laten vertellen dat er na het uitstappen van de oprichters veel verloop was aan het hoofd van het bedrijf. De samenwerking tussen het management en de raad van bestuur was niet altijd optimaal, en daardoor ging de focus wellicht verloren. Het was niet helemaal duidelijk welke richting EVS uit wilde. Dat gezegd zijnde, is EVS altijd een rendabel en financieel gezond bedrijf gebleven. Veel ondernemingen zouden heel tevreden zijn met de ratio's die wij kunnen voorleggen. Maar er was die negatieve tendens in de omzet en de rendabiliteit, die moet worden omgebogen."Om het in sporttermen uit te drukken: u moet met EVS een comeback maken. Wat geeft u het vertrouwen dat dit mogelijk is? VAN HERCK. "Zoals ik zei: de fundamenten zijn altijd sterk gebleven. De technologische competenties en de commerciële relaties met onze klanten hebben we behouden. Het was zaak een duidelijke visie te formuleren en de ambitie juist te zetten, bijvoorbeeld door ze beter af te stemmen op het bestaande cliënteel. Het is geen rocketscience. EVS heeft wereldwijd grote klanten met heel complexe behoeften. Als we hen met nieuwe producten of diensten een oplossing kunnen aanbieden, zijn daar geen grote commerciële investeringen voor nodig. Dat is interessanter dan wanneer je een volledig nieuw cliënteel moet aanboren. Dat laatste willen we vooral doen door onze distributiepartnerschappen uit te breiden en te verbeteren. "Bij mijn aanwervingsprocedure was mijn eerste vraag: waarom zijn er geen medewerkers doorgegroeid tot het managementteam? Daar heb ik als CEO meteen werk van gemaakt. Momenteel zijn drie van de zes leden van het managementcomité anciens die al langer dan tien jaar voor EVS werken. De competentie hebben we in huis, laat ons daarop voortbouwen." U wilt ook overnames doen. Waarom? VAN HERCK. "We zoeken bedrijven die complementair zijn aan EVS en waarop wij kunnen bouwen om onze verkoop en distributie bij onze klanten uit te breiden. Dat zijn bij voorkeur bedrijven die al een zekere omvang hebben en die we kunnen integreren. Zo hebben we vorig jaar het Nederlandse Axon overgenomen. Dat was een bedrijf met een omzet van 17 miljoen euro en 80 medewerkers. EVS levert zijn klanten software om hun producties te maken en hun workflow te beheren. Axon is actief in netwerkinfrastructuur. Dat is een groeimarkt die complementair is aan ons aanbod. Het idee is dat wij bij onze klanten de producten van Axon introduceren, en dat lukt, mede doordat EVS een heel goede reputatie geniet." 2020, met het Europees kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen, moest een goed jaar worden voor EVS. Maar toen kwam covid en alles werd geannuleerd. VAN HERCK. "Gelukkig was het uitstel en geen afstel. Daardoor hebben we dit jaar wel een sportzomer en is er volgend jaar opnieuw een druk jaar met de Winterspelen in Peking in februari en de Wereldbeker voetbal in Qatar in de winter. De coronaklap hebben we opgevangen door onder meer goed op de kosten te letten. De omzetdaling in 2020 bleef beperkt tot 15 procent en desondanks maakten we 7,2 miljoen euro nettowinst, zonder in de personeelskosten te snijden." Alle mensen bleven aan het werk? VAN HERCK. "Ja, we zijn voluit blijven inzetten op innovatie. Zowat de helft van ons personeel werkt in onderzoek en ontwikkeling. We hebben klanten ook met raad en daad bijgestaan in de overgang naar thuiswerk en de productie op afstand. Onze verkoopploegen hebben veel energie gestoken in de klantenrelaties, om duidelijk zicht te krijgen op de wensen en verzuchtingen van onze klanten." Zit de kern van EVS nog altijd in Luik? VAN HERCK. "Eigenlijk zijn we een heel internationaal bedrijf. We hebben 22 kantoren verspreid over de hele wereld. Van de 550 medewerkers werkt een kleine meerderheid nog altijd in België, vanuit Brussel of Luik. Maar we hebben al 250 medewerkers in het buitenland. De verkoopploegen zijn heel internationaal, er zijn 36 nationaliteiten aan boord. Luik blijft het hoofdkantoor en het centrum voor onderzoek en ontwikkeling, maar door de overname van Axon zijn er belangrijke ontwikkelingscentra in Nederland en het Verenigd Koninkrijk bij gekomen." Hoe voelt het om als Vlaming voor een Waals bedrijf te werken? VAN HERCK. "Werken voor EVS voelt niet speciaal anders aan. Het bedrijf is technologisch wereldtop en trekt overal mensen aan. We zitten in Luik in een modern gebouw in een prachtige omgeving. Als Gentenaar heb ik het gevoel hier zeer welkom te zijn. Als er aan EVS iets Waals is dat speelt, dan is het de trots om die comeback te maken. EVS was ooit op alle domeinen een wereldtopper, en nu niet meer. Daarnaar willen we met alle medewerkers terug, en dat vereist dat we de komende jaren een stabiel groeitraject neerzetten." Wanneer zult u over vijf of tien jaar tevreden terugblikken? VAN HERCK. "Als we erin geslaagd zijn jaar na jaar te groeien, niet enkel in omzet maar ook in winstgevendheid. De focus ligt op groei, maar het moet een beheersbare groei zijn, met respect voor de financiële gezondheid van de onderneming, en met een jaarlijkse continuïteit. De groei moet permanent worden, met de bedoeling marktaandeel te winnen en op termijn het nummer één van onze industrie te worden." Dan moet u ook minder afhankelijk worden van de jaren met grote sportevenementen? VAN HERCK. "De pieken van de even jaren, waarin traditioneel grote sportevenementen plaatsvinden, zullen afvlakken. Dat proces is al bezig. We gaan dit jaar 10 tot 12 miljoen euro extra omzet boeken op een totaal verwachte jaaromzet van 110 tot 120 miljoen euro. Dat betekent dat de sportzomers nog goed zijn voor een tiende van onze business. Dat relatieve belang zou de komende jaren verder moeten dalen naarmate onze totaalomzet stijgt. "Dat neemt niet weg dat de grote sportevenementen belangrijk blijven voor EVS. Naast de extra omzet zijn grote voetbaltornooien en de Olympische Spelen immers een uitstalraam voor onze technologie. Het zijn evenementen waar de hele wereld naar kijkt, en dat biedt mogelijkheden om nieuwe klanten te overtuigen." Kijkt u zelf naar de Olympische Spelen? En kijkt u dan als bedrijfsleider van EVS of als sportfanaat? VAN HERCK. ( Lacht) "Eigenlijk ben ik geen sportfanaat. Ik ga graag lopen en zwemmen, maar ik zit geen uren voor de televisie om sportwedstrijden te volgen. Ik volg wel de prestaties van de Belgische ploegen en atleten. Vroeger deed ik dat als fan. Nu ik voor EVS werk, is dat moeilijker geworden. Ik betrap me erop dat ik de beelden vaak bekijk door een bril van kwaliteitscontrole. Ik kijk op een technische manier, met in het achterhoofd de vraag: wat kunnen we aan de replays toevoegen, zodat het voor de kijker nog beter en interessanter wordt?"