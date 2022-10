Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de spoorwegen bevestigt dat de 24 urenstaking - vanaf dinsdag 4 oktober om 22 uur - doorgaat. De brief die premier Alexander De Croo en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet stuurden in antwoord op hun bezorgdheden, voldoet niet.

Het antwoord 'bevat geen enkele budgettaire garantie en blijft beperkt tot een intentieverklaring', zeggen de vakbonden in een persbericht. 'Dat engagement is onvoldoende en stuurt geen enkel positief signaal naar de spoormedewerkers.'

De spoorvakbonden hadden initieel een stakingsaanzegging ingediend voor 18 oktober, maar ze vervroegden die naar 5 oktober om zo druk uit te oefenen op de begrotingsbesprekingen van de federale regering. De bonden eisen dat tegenover de ambities voor het spoor ook de nodige middelen staan voor het personeel.

Koen De Mey, voorzitter van ACV-Transcom, had de brief van de regering in een eerste reactie al een 'beleefdheidsantwoord' genoemd. 'Er staan geen budgettaire garanties in, en dat was nochtans onze vraag', zei de vakbondsman.

Er zullen tijdens de staking wel treinen rijden, want er geldt een minimale dienstverlening bij stakingen op het spoor. Welke treinen zullen rijden, zal normaal in de loop van maandag bekendgemaakt worden.

