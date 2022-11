Vanaf dinsdagavond 22 uur is er hinder bij het spoor, door de interprofessionele staking van woensdag. Spoorwegmaatschappij NMBS heeft een alternatieve dienstregeling uitgewerkt waarbij een kwart van de treinen zou rijden. De hinder zal het grootst zijn in Wallonië.

Woensdag voeren de vakbonden in alle sectoren actie voor meer koopkracht. Traditioneel starten de acties bij het spoor al de avond voordien om 22 uur. De spoorhinder zal aanhouden tot donderdagochtend.

De NMBS werkte een alternatieve dienstregeling uit op basis van het personeel - ook dat van spoornetbeheerder Infrabel - dat heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan de staking. Tussen de grote steden zal een derde van de IC-treinen rijden. Van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen rijdt een kwart. De meeste P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, worden geschrapt.

De hinder zal groter zijn in Wallonië dan in Vlaanderen. In het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg en in een deel van Waals-Brabant zal er helemaal geen treinverkeer zijn, omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is in het seinhuis van Infrabel in Namen, "dat noodzakelijk is om het treinverkeer veilig te laten verlopen", aldus de NMBS.

Reizigers kunnen de routeplanner raadplegen voor ze naar het station vertrekken. Die zal enkel de treinen aangeven die effectief rijden. De internationale verbindingen van Thalys, Eurostar en TGV INOUI en de Amsterdammer zullen normaal rijden. Voor de nachttrein van de Oostenrijkse spoorwegen is er wel hinder. De Nightjet die dinsdagavond vertrekt in Wenen, rijdt niet verder dan Keulen, waarna reizigers met de ICE van de Duitse spoorwegen hun weg naar Brussel moeten voortzetten. Hetzelfde geldt voor de terugkerende trein op woensdagavond: die vertrekt vanuit Keulen naar Wenen, waardoor reizigers uit Brussel eerst de ICE moeten nemen.

