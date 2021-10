In ruim dertig vestigingen van warenhuisketen Aldi heeft het personeel zaterdag het werk neergelegd. Volgens de christelijke vakbond CNE bleef in de provincie Luik een vijftiental winkels dicht, in Henegouwen en Namen een klein twintigtal.

De stakingsacties volgen daags na een ontmoeting tussen de vakbonden en de directie, en de indiening van een stakingsaanzegging door CNE. 'De frustratie van het personeel is onderschat. De werknemers zijn spontaan beginnen te staken', aldus Stanny Hermans van de christelijke vakbond. Volgens hem loopt het personeel op zijn tandvlees: de winkels zijn onderbezet en het werkritme dat na het uitzonderlijke jaar 2020 wordt verwacht, is onhoudbaar.

Op 8 november staat nieuw overleg tussen de bonden en de directie op de agenda. 'De directie heeft naar ons geluisterd, maar de volgende keer hopen we dat we gehoord worden', zegt Hermans. Hij heeft het ook over 'andere acties' in de aanloop naar die bijeenkomst.

De sociale onrust bij Aldi komt er enkele weken na stakingsacties bij concurrent Lidl. Ook daar klaagden de werknemers over een tekort aan personeel en de hoge werkdruk.

