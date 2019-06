Spontane staking bij vier vestigingen van Fnac

Bij de vestigingen van winkelketen Fnac in Luik, Louvain-la-Neuve, City 2 in Brussel en de vestiging in de galerij aan de Gulden-Vlieslaan in Elsene is zaterdag een spontane staking uitgebroken. Dat is vernomen van CNE-vakbondsvrouw Anne-Marie Dierckx. Personeelsleden vatten post voor de ingang om de toegang tot de winkels te blokkeren. In de vestigingen in Vlaanderen zijn er geen stakingsacties.