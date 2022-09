Bij winkelketen Delhaize zijn zeven winkels in het Brusselse donderdag gesloten, zo bevestigt het bedrijf. Het personeel staakt er uit onvrede over het sociaal overleg dat maandagavond mislukte. Een stakingsaanzegging loopt pas binnen twee weken af, maar de onvrede is heel groot bij het personeel waardoor nu al het werk neergelegd wordt, klink het bij de liberale vakbond.

In 2019 vond bij Delhaize een herorganisatie plaats om de winkels efficiënter te laten werken. Er kwamen onder meer polyvalente ploegen met personeel dat flexibeler kon worden ingezet. Verder werd ook een vliegende ploeg in het leven geroepen om afwezigheden in winkels op te vangen. Enkel de socialistische vakbond BBTK ondertekende de cao die alles regelde, maar de vakbond zegde cao dit voorjaar op. Daarop volgde maandag een verzoeningsvergadering, maar die draaide op niets uit.

Volgens vakbondssecretaris Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB begint de situatie te 'escaleren'. 'Het wordt onhoudbaar. Het toont aan dat de mensen geen geduld meer hebben. Er moet iets gebeuren. Er is nog geen nieuw overleg gepland met de directie.'

Woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize bevestigt de staking. Woensdagnamiddag gingen negen winkels in eigen beheer dicht in de Brusselse regio en ook donderdag is er hinder. 'Op dit moment zijn er in de Brusselse regio zeven supermarkten niet toegankelijk voor de klanten.'

Delhaize betreurt dat de winkels niet toegankelijk zijn en verwijst de klanten naar de winkels die wel geopend zijn. De winkelketen blijft inzetten op de sociale dialoog en hoopt dat die opgestart wordt en constructief blijft.

