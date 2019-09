Bij Proximus zijn dinsdagochtend spontane personeelsacties uitgebroken, voornamelijk in Wallonië. Volgens de vakbonden hebben personeelsleden het werk neergelegd in Bergen, Namen, Sankt Vith, Libramont en Brussel.

'Ook vanuit Brugge ontvangen we ondertussen signalen dat er acties zijn', zegt vakbondsman Bart Neyens (ACOD). De vakbonden roepen niet op tot acties, maar dekken ze wel in. 'We willen sociaal overleg en hebben een sociaal bemiddelaar gevraagd, maar op die vraag zouden we vreemd genoeg pas woensdag een antwoord krijgen', aldus vakbondsman Ben Coremans (ACV-Transcom).

De vakbonden zaten maandag en dinsdagochtend samen met de directie. De raad van bestuur van Proximus bevestigde hen dat Dominique Leroy CEO blijft tot 1 december. Maar volgens de bonden begrijpen de mensen dat niet. 'Leroy heeft er geen enkel belang meer bij of het goed of slecht gaat met het bedrijf en draagt ook niet de minste verantwoordelijheid meer. Het wantrouwen is erg groot bij het personeel', klinkt het. De vakbondsmensen benadrukken dat ze zeker niet aansturen op acties en dat ze sociaal overleg willen. 'Met onze vraag voor een sociaal bemiddelaar positief te beantwoorden, zou de directie juist een positief signaal geven naar het personeel dat ze voor sociaal overleg wil gaan', aldus Coremans.

'Er is aangekondigd dat men het met 1.900 mensen minder wil gaan doen, maar zeven maanden later is nog steeds niet duidelijk hoe dat opgevangen moet worden', zegt de vakbondsman. 'Dossiers die gepresenteerd worden, zijn dikwijls onvolledig en ondoordacht. Dat is voor mij ongezien op dit niveau.'

De spontane acties worden dinsdag heel breed gedragen. Het gaat volgens de vakbonden om personeel bij callcenters, technici en administratieve medewerkers. Over acties in winkels hebben de bonden nog geen signalen.

'Buitengewoon dom'

Leroy kondigde donderdag aan dat ze Proximus in december inruilt voor het Nederlandse KPN. De vakbonden eisen dat ze onmiddellijk stopt en dat het herstructureringsplan wordt herbekeken. De bonden vrezen ook dat Leroy met KPN vanuit Nederland een 'telecomaanval op België' zal lanceren. In het contract van Leroy staat een clausule die haar gedurende twaalf maanden na het verlaten van de groep verbiedt te werken voor een concurrent van Proximus in België en in landen waar het bedrijf ten minste 5 procent van zijn omzet genereert. KPN valt daar niet onder.

In Nederland krijgt Leroy dinsdag stevige kritiek over een recente verkoop van aandelen Proximus die ze deed. 'Je hebt misschien niets verkeerds gedaan, maar toch is je reputatie bezoedeld', zegt een advocaat in de Nederandse krant Het Financieele Dagblad. Hij vindt de actie van Leroy 'buitengewoon dom'. 'Als ik KPN-commissaris was, zou ik mij afvragen hoe het zit met haar beoordelingsvermogen.'

De directie van Proximus heeft dinsdagavond beslist om in te gaan op de vraag van de vakbonden om een bemiddeling te starten. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf. Er waren in de loop van de dag her en der spontane acties uitgebroken in verschillende geledingen van het bedrijf.

De modaliteiten van de bemiddeling wil Proximus woensdag bespreken met de vakbonden. De bonden vroegen de bemiddeling na de aankondiging dat CEO Dominique Leroy het bedrijf op 1 december zal verlaten. Ze vroegen haar onmiddellijke ontslag en willen dat het in januari aangekondigde herstructureringsplan wordt herbekeken. "Door onze vraag voor een sociaal bemiddelaar positief te beantwoorden, zou de directie een positief signaal geven", klonk het eerder dinsdag.