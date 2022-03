De nieuwe Vlaamse producent van speedpedelecs Aska Bike haalt in zijn eerste kapitaalronde 1,3 miljoen euro op. De snelle elektrische fiets van Aska komt in mei op de markt. "De Amerikaanse markt is geen verre droom", zegt oprichter en CEO Filip Dehing.

D e speedpedelec, de snelle e-bike die 45 kilometer per uur haalt, verovert ondanks imagoproblemen steeds meer een plaats in het straatbeeld. De snelle fiets profileert zich als het beste alternatief voor de auto om gezond en gezwind te pendelen naar het werk. Grote spelers als het Zwitserse Stromer en het Duitse Riese & Müller maakten als eerste het mooie weer in de speedpedelecsector. Later voegden onder meer het Taiwanese Klever, maar ook het Vlaamse Ellio zich in ons land bij dat kransje. Nu eist Aska Bike, amper drie jaar geleden opgestart door de Vlaams-Brabander Filip Dehing, zijn plaats op de markt op. De 51-jarige ingenieur werktuigkunde putte daarvoor gretig uit zijn rijke ervaring in machinebouw en automatisatie bij bedrijven als Egemin en Materialise. Om de lancering en de eerste stappen te financieren, haalt Dehing 1,3 miljoen euro op bij PMV en de ondernemers Bob Verbeeck (Golazo), Steven Buyse (CVC Capital Partners), Xavier Dewulf (G&V Energy Group), Stefan Tournoy (Veepee) en Mark De Smedt (Plan International). FILIP DEHING. "Ik ben een goede machinebouwer en heb daarin een heel sterk netwerk. Ik weet ook hoe zoiets er moet uitzien. Ik heb bij het automatiseringsbedrijf Egemin de afdeling voor ontwerp en productie van onbemande industriële voertuigen uitgebouwd. Nadien was ik de CEO van RapidFit, een dochterbedrijf van het 3D-printingbedrijf Materialise, dat actief is in de automotivesector. Dat alles heeft me geïnspireerd om te gaan voor nieuwe technologie die de wereld van morgen bepaalt en die te verankeren in Europa, bij voorkeur in Vlaanderen. "Drie jaar geleden ben ik gestopt bij Materialise. Ik ben een fanatieke fietser. Ik heb me verdiept in de fietsindustrie en raakte overtuigd van het potentieel van de speedpedelec. Niet alleen maatschappelijk maar ook verkeerstechnisch komt er steeds meer druk op de auto, en de snelle e-bike is een sterk alternatief. Ongeveer 40 procent van de werkende bevolking woont te ver van het werk om met een gewone e-bike of fiets naar het werk te gaan, terwijl die afstand wel binnen het bereik van een speedpedelec valt. Ik kon mezelf niet meer tegenhouden om eraan te beginnen." DEHING. "We zijn vertrokken van een wit blad. Al te vaak is een speedpedelec een fiets waar een motor aan is toegevoegd. Dit moest een fiets zijn die comfortabel met 45 kilometer per uur over Vlaamse wegen kan rijden. Dat vereist een goede wegligging en veel rijcomfort door brede banden, grote wielen, een volledige vering, sterke remmen en veel verlichting. En we hebben ervoor gezorgd dat de hele supplychain in Europa zit. De kaders worden geproduceerd door het Aalsterse Gilbos. Ook de assemblage zal in Vlaanderen gebeuren. Er zijn nog twee kandidaten in de running. Onze testexemplaren werden in eigen beheer geassembleerd, dankzij mijn eigen spaarpotje." DEHING. "Zij zoeken interessante investeringskansen in mobiliteit en werden via meerdere kanalen naar ons doorverwezen. Fietsland is een kleine wereld. Er was vrij snel een sterke match. Zij kijken naar verhalen met een proof of concept, die al hebben bewezen haalbaar te zijn. Ik ben geen jonge ondernemer en ben blij te merken dat dat als positief bekeken wordt ( lacht). We zien ook heel veel enthousiasme bij dealers. Iedereen zit op dit product te wachten. Dat, in combinatie met de visie op duurzaamheid en made in Europe die erachter zit, spreekt die investeerders aan. De tijd is rijp. Er moet nu geschakeld worden." DEHING. "Nu zeg ik twee jaar. We komen doelbewust met een relatief beperkt aantal fietsen op de markt, en het eerste jaar ligt de focus op Vlaanderen. Er is evenwel veel vraag uit Nederland, Duitsland en Zwitserland. De markt evolueert zeer snel, we kunnen niets uitsluiten. Ten laatste volgend jaar ondernemen we de volgende stappen. Waar de markt zich ontwikkelt, willen wij aanwezig zijn. Ambitieuze groeiplannen zijn er zeker, maar wel altijd vanuit een solide basis. Geweldig hard en wild gaan zit niet in ons DNA, en is ook niet wat onze investeerders voor ogen hebben." DEHING. "Concrete afspraken zijn er nog niet, maar we weten dat wanneer de volgende stappen moeten worden genomen, we in de juiste club zitten." DEHING. "We mikken voor het eerste jaar op een productievolume van 500 stuks. Voor de komende jaren is er al een ondergrens bepaald, en die is heel ambitieus. Hoe ambitieus? Héél ambitieus" ( lacht). DEHING. "In België en dus ook in Vlaanderen zijn we niet altijd de koploper die we zouden kunnen zijn. Maar sommige dingen veranderen vrij snel. Zo krijgen bij wegenwerken fietsbruggen vaak de prioriteit. Het gebruik van de fiets neemt in Brussel spectaculair toe. Zou dat allemaal doordachter kunnen? Ja, maar het interessante aan heel dit verhaal is dat het mobiliteitslandschap sneller verandert dan de regelgeving en de infrastructuur." DEHING. "Ik wil het onderscheid maken tussen de perceptie en de feiten. Er is geen hard bewijs dat een speedpedelec gevaarlijker is dan een andere fiets. Maar als iemand een ongeval met een speedpedelec heeft, wordt het in de media altijd opgeblazen, omdat het iets nieuws is. Er zijn zoveel meer ongevallen met auto's, maar daar is veel minder aandacht voor. Al ga ik er mee akkoord dat sommige gebruikers van speedpedelecs moeten worden opgevoed. Dat mag wat mij betreft absoluut met snelheidscontroles. In de centra van dorpen en steden rijd je geen 45 kilometer per uur. Dat is waanzin en sociaal onaanvaardbaar." DEHING. "Je ziet inderdaad steeds vaker dat mensen hun auto opgeven, maar ze willen wel iets in de plaats dat hen de functionaliteit geeft waar ze naar op zoek zijn. Dan is 25 kilometer per uur in de stad of het dorpscentrum wel oké, maar daarbuiten frustrerend traag." DEHING. "Als je van automotive komt, is dat relatief. Dat is een veel hardere wereld, die onder steeds zwaardere druk komt te staan, en dan is de lol er helemaal af. Ik vind de fietswereld een aangenaam ecosysteem om zaken in te doen." DEHING. "Die zijn er zeker. De Amerikaanse markt betreden is geen verre droom maar eerder een concreet langetermijnplan. We doen dat als wij en de markt er klaar voor zijn, en op de juiste manier. Dat zal beginnen met enkele steden aan de Westkust en een of twee aan de Oostkust. Dit product past heel goed in de Amerikaanse markt. Dat weten we uit de reacties van lokale dealers. Maar dé grote droom is echt impact hebben op het gebied van duurzaamheid en op de milieubewuste mobiliteit van morgen."