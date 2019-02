Sparkcentral en Dimension Data werken samen rond WhatsApp

Dimension Data behoort tot de grootste ICT-dienstverleners ter wereld met een omzet van meer dan 8 miljard dollar en 31.000 medewerkers. 700 daarvan werken in België en helpen bedrijven zoals KBC, Carrefour en Aveve en instellingen zoals de Europese Unie met het uittekenen en uitvoeren van de meest uiteenlopende IT-projecten. "Bij veel klanten zijn we betrokken bij de IT-processen rond klantenbeleving", zegt Philippe Urbain, solutions director van Dimension Data België. "We waren twintig jaar geleden ook voorloper in software voor callcenters. Ondertussen is het mediagebruik van de consument totaal veranderd. Er is een grote verschuiving naar communicatie via berichtendiensten zoals WhatApp, zeker bij jonge consumenten. Belgische bedrijven zaten niet in de kopgroep om daarop in te spelen. Maar nu is dat aan het ver...