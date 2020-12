Een nieuwe raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is na een testvlucht ontploft bij de landing. Vanwege een probleem met het brandstofsysteem was de snelheid van de onbemande raket bij het aanzetten voor de landing te hoog geweest.

SpaceX-oprichter Elon Musk is toch tevreden, zei hij woensdagavond op Twitter na de test in de staat Texas: 'We hebben alle data verkregen die we nodig hebben.' Het 'Starship'-prototype was opgestegen tot een hoogte van ongeveer 12,5 kilometer.

Dinsdag was een lancering, wegens een probleem met het aandrijvingsmechanisme, slechts 1,3 seconden voor de geplande start afgebroken. Bij vorige tests werden de prototypes slechts 150 meter hoog geschoten. Doel van de pogingen is om enkele elementen van de nieuwe raketten te testen. 'Starship' moet volgens de plannen van Musk ooit vracht en mensen naar de maan en Mars voeren. 'Mars, we komen eraan', zei Musk na de test woensdag.

De SpaceX-oprichter wil 'Starship' volledig herbruikbaar maken. Bij de huidige 'Falcon'-raketten landt slechts een deel weer op aarde, om vervolgens opnieuw ingezet te worden.

