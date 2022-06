Het cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair in Spanje zal eind juni en begin juli gedurende zes dagen het werk neerleggen: op 24, 25, 26 en 30 juni en 1 en 2 juli. Andere landen, waaronder België, zullen mogelijk minstens enkele van die data aansluiten.

De Spaanse vakbonden USO en SITCPLA kondigden de zes stakingsdagen maandag tijdens een persconferentie aan, nadat gesprekken met de directie van de Ierse lagekostenmaatschappij afgesprongen waren.

De twee bonden staan in overleg met vijf andere vakbonden in België, Frankrijk, Italië en Portugal om eventuele acties te coördineren. Dat betekent dat als ook in die andere landen tot staking beslist wordt, die meer dan waarschijnlijk op dezelfde dagen, of enkele ervan, zal plaatsvinden.

De in België gebaseerde stewards en stewardessen van Ryanair legden op 22, 23 en 24 april al eens het werk neer, onder meer uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao over lonen en premies. Op de luchthavens van Charleroi en Zaventem moesten toen zowat 280 vluchten geschrapt worden. Intussen dienden de Belgische piloten een stakingsaanzegging in, het cabinepersoneel zou de komende dagen beslissen over een nieuwe staking.

De vakbonden uit de vijf landen hadden bijna een maand geleden gedreigd met een Europese staking van het cabinepersoneel, nadat ze hadden overlegd in Brussel.

De Spaanse vakbonden USO en SITCPLA kondigden de zes stakingsdagen maandag tijdens een persconferentie aan, nadat gesprekken met de directie van de Ierse lagekostenmaatschappij afgesprongen waren.De twee bonden staan in overleg met vijf andere vakbonden in België, Frankrijk, Italië en Portugal om eventuele acties te coördineren. Dat betekent dat als ook in die andere landen tot staking beslist wordt, die meer dan waarschijnlijk op dezelfde dagen, of enkele ervan, zal plaatsvinden.De in België gebaseerde stewards en stewardessen van Ryanair legden op 22, 23 en 24 april al eens het werk neer, onder meer uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao over lonen en premies. Op de luchthavens van Charleroi en Zaventem moesten toen zowat 280 vluchten geschrapt worden. Intussen dienden de Belgische piloten een stakingsaanzegging in, het cabinepersoneel zou de komende dagen beslissen over een nieuwe staking.De vakbonden uit de vijf landen hadden bijna een maand geleden gedreigd met een Europese staking van het cabinepersoneel, nadat ze hadden overlegd in Brussel.