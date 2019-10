De Spaanse reisorganisatie Wamos neemt 62 van de 91 filialen van Thomas Cook/Neckermann over.

Dat heeft Belga donderdagavond bij de curator vernomen. Dankzij de overname kunnen bijna 200 personeelsleden alsnog aan de slag blijven, twee weken nadat Thomas Cook Retail België het faillissement had aangevraagd. Volgende week zullen de winkels openen en is de website neckermann.be operationeel.

Bijkomende informatie over de details van het akkoord worden vrijdag door het nieuwe directieteam toegelicht. Voorzitter Eduardo Montes van de Spaanse groep omschrijft de overname als een nieuwe stap in de internationale uitbreiding van de groep. 'We verzekeren een zeer aantrekkelijke en toonaangevende reisdistributiegroep in België en zien grote mogelijkheden voor zowel Neckermann België als onze gevestigde internationale reisactiviteiten', klinkt het in een eerste mededeling.

Het Belgische management krijgt een belangrijke rol onder de nieuwe Spaanse groep. 'De combinatie van de ervaring van een solide toeristische groep en de unieke verkoopkracht van Neckermann Belgium biedt grote voordelen', zegt Laurent Allardin namens de Belgische directie over het akkoord.

De curatoren verschaffen voorlopig geen informatie over welke filialen van de teloor gegane reisgigant onder een nieuwe eigenaar de deuren kunnen openen. Thomas Cook Retail België stelde zowat 500 mensen tewerk, van wie een 150-tal in Brussel en Wallonië. De winkels die een toekomst krijgen onder Wamos zouden verspreid zijn over het hele land.

Door de overname zijn zowat 150 arbeidsplaatsen veilig gesteld in de winkels. Ook het op het hoofdkantoor worden enkele activiteiten overgenomen, al gaat het om een beperkte groep van zowat 25 werknemers. Ook de afdeling 'incentives' (die groepsreizen organiseert voor bedrijven en organisaties), de afdeling e-commerce, de afdeling media en de afdeling cruises kunnen hun activiteiten verder zetten, goed voor 10 werknemers. 10 personeelsleden die tewerkgesteld waren in andere ondersteunende diensten, kunnen ook aan de slag blijven.

De rest van het personeel, meer dan 300 medewerkers, kreeg begin vorige week hun ontslag en moet dus niet rekenen op een baan bij de nieuwe Spaanse speler op de Belgische markt.

Wamos omvat ook luchtvaartmaatschappij en touroperator

Thomas Cook Retail België heeft twee weken geleden het faillissement aangevraagd nadat de wereldwijde groep overkop ging en de directie van de Belgische dochter - die nochtans in goede papieren zat - geen overnemer kon vinden.

Onder de vleugels van curatoren Mieke Verplancke, Pieter Huyghe en Hans De Meyer werd donderdagnacht dan toch een akkoord gesloten met het Spaanse Wamos. Die groep opereert vanuit Madrid en omvat luchtvaartmaatschappij Wamos Air, touroperator Wamos Tours en de reisorganisatie Wamos Circuitos, die in 20 Latijns-Amerikaanse landen reizen aanbiedt. Ook de toeristische retailers Nautalia Viajes, Top Atlántico en Geo Star zijn onderdeel van de groep.

Nu komen daar dus 62 Belgische filialen van Thomas Cook bij. Wamos is in elk geval een nieuwe speler in het Belgische straatbeeld, al is er donderdagavond geen uitsluitsel of de merken Thomas Cook en Neckermann ook in de toekomst nog gebruikt zullen worden.

Het nieuwe bedrijf zal alvast 'Wamos Benelux' heten en wordt deels geleid door het voormalige management van de voormalige Thomas Cook-dochter. Vrijdagmiddag wordt meer informatie over het nieuwe bedrijf gegeven op een persconferentie, waar ook een vertegenwoordiger van de nieuwe Spaanse moederholding aanwezig zal zijn. Die gaat om 17 uur door in het filiaal van Neckermann in Tielt-Winge.