De Spaanse fabrikant van roestvrij staal Acerinox heeft de fusiegesprekken met zijn Belgische sectorgenoot Aperam beëindigd. Dat meldt het financiële persagentschap Bloomberg.

Aperam had vrijdag nog bevestigd dat er 'zeer voorlopige' gesprekken waren. Die zijn dus op niets uitgedraaid. Een fusie zou geleid hebben tot de grootste fabrikant van roestvrij staal in Europa.

Aperam noteert in de Bel20 - met ook een notering in Amsterdam, Parijs en Luxemburg - maar heeft het hoofdkwartier in Luxemburg. Het bedrijf zag in 2011 het levenslicht na een afsplitsing van staalreus ArcelorMittal. Aperam heeft in België fabrieken in Genk, die volgens de fabriekswebsite goed zijn voor meer dan 1.100 banen, en Châtelet, nabij Charleroi. Daar zijn volgens de website 750 mensen aan de slag. De vier andere productiesites bevinden zich in Brazilië en Frankrijk.

